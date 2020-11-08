خطوات ومواعيد استلام وحدات المرحلة الأولى بـ"دار مصر" بالقاهرة الجديدة

تقوم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتسليم 552 وحدة سكنية في 23 عمارة بالمرحلة الأولى، ضمن مشروع "دار مصر" بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك بدءًا من اليوم الأحد 8 نوفمبر حتى الثلاثاء 8 ديسمبر المقبل، للإسكان المتوسط بمنطقة القرنفل.

جاء ذلك خلال بيان صحفى لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عاصم الجزار، ورئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، المهندس أمين غنيم.

ويأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية لكل مواطن مصرى، لتحقيق رغبة المواطن في امتلاك مسكن خاص به.

وتستعرض "الوطن" أماكن ومواعيد تسليم 522 وحدة سكنية بالمرحلة الأولى لمشروع "دار مصر"، بالإضافة إلى طريقة الاستلام.

طريقة استلام الوحدات السكنية بمشروع "دار مصر":

1- على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع التجمع الأول بالتسعين الشمالي خلف الداون تاون، لإنهاء إجراءات البنك.

2- ثم التوجه بخطاب البنك لمكتب خدمة المواطنين بالتجمع الأول، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة واستلام خطاب موجه للمهندس المشرف على المشروع لمعاينة واستلام الوحدة.

مواعيد تسليم الوحدات السكنية بمشروع "دار مصر":

- سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 454، يوم 8/11/2020.

- وحدات العمارة رقم 455، يوم 9/11/2020.

- وحدات العمارة رقم 202، يوم 10/11/2020.

- وحدات العمارة 199، يوم 11/11/2020.

- وحدات العمارة رقم 196، يوم 12/11/2020.

- وحدات العمارة رقم 293، يوم 15/11/2020.

- وحدات العمارة رقم 292، يوم 16/11/2020.

- وحدات العمارة 338، يوم 17/11/2020.

- وحدات العمارة 339، يوم 18/11/2020.

- وحدات العمارة رقم 15، يوم 19/11/2020.

- وحدات العمارة رقم 16، يوم 22/11/2020.

- وحدات العمارة رقم 118، يوم 23/11/2020.

- وحدات العمارة 119، يوم 24/11/2020.

- وحدات العمارة رقم 1، يوم 25/11/2020.

- وحدات العمارة رقم 2، يوم 26/11/2020.

- وحدات العمارة رقم 38، يوم 29/11/2020.

- وحدات العمارة رقم 17، يوم 30/11/2020.

- وحدات العمارة رقم 418، يوم 1/12/2020.

- وحدات العمارة رقم 419، يوم 2/12/2020.

- وحدات العمارة رقم 399، يوم 3/12/2020.

- وحدات العمارة رقم 400، يوم 6/12/2020.

- وحدات العمارة رقم 413، يوم 7/12/2020.

- وحدات العمارة رقم 24، يوم 8/12/2020.