زوجة قتيل المرج: كان حاسس بعلاقتي المحرمة مع عمي بس ماكانش قادر يتكلم

أدلت ربة المنزل المتهمة بقتل زوجها بالاشتراك مع عمها عقب ضبطها متلبسة فى علاقة محرمة معه، بتفاصيل جديدة حول الجريمة التى وقعت فجر الثلاثاء الماضى، فى منطقة المرج بالقاهرة، إذ قالت فى جلسة تحقيق جديدة أثناء تجديد حبسها هى وعمها، إن زوجها كانت لديه شكوك فى علاقة غريبة بينها وبين عمها: "كان حاسس بحاجة، وكنت عارفة أنه شاكك بس ماقدرش يتكلم، لأنه هيقول إيه من غير دليل".

وأضافت المتهمة أن المجنى عليه سألها منذ شهر تقريبا عن سبب إصرار عمها على زيارتها فى غيابه، وكانت ترد عليه بالتأكيد أن عمها يأتى فى أوقات فراغه، وفى تلك الأوقات يكون هو مشغولا فى محل الكوافير الحريمى الذى يملكه بالمنطقة.

وأوضحت أنها لم تهتم بشكوك زوجها، لأنه لن يستطيع التوصل لأي شيء، ولا يمكنه البوح بكلمة واحدة طالما لم يمتلك الأدلة الكافية لإثبات ظنونه، لأن الشخص الذى تورطت معه فى العلاقة ليس بغريب عنها، فهو عمها، ومجرد التلميح بأى شكوك لن يمر بسهولة.

وكشفت المتهمة، أنها أخبرت عمها بشكوك زوجها خلال تواجده معها بشقتها، ورد عليها، قائلا: "خليه يروح يحكى مين هيصدقه، ده الناس هتاكل وشه، وبعدين هيروح يقول إيه ولمين"، مشيرة إلى أنها اطمأنت لكلام عمها، وتراجعت عن فكرة قطع العلاقة بينهما.

وأقرت السيدة بأن علاقتها بعمها بدأت فى الصيف الماضى، عندما تحرش بها ولم تعترض، ثم دار بينهما حديث هاتفي، تطرق فيه إلى أمور جنسية، فتجاوبت معها، وفى اليوم التالى زارها وكانت ترتدي ملابسها الخاصة "قميص نوم"، وخلال حديثها معه لم تشعر بنفسها إلا وهى بين أحضانه.

وأشارت المتهمة إلى أن زوجها أعد كمينا لها مع عمها، بعدما تعمد إبلاغها بأنه سيقضى الليلة فى محل عمله، بينما كان يراقب الشقة، وتعقب عمها عندما صعد إليها، وتسلل حتى ضبطهما متلبسين، فأسرع العم إلى إطلاق عيار ناري على رأسه، فسقط على الأرض جثة هامدة داخل صالة منزلهما بالمرج.

وأكدت التحريات أن المتهم الرئيسي -عم الزوجة- كان يتردد عليها فى غياب زوجها، وأقام معها علاقة جنسية، استمرت عدة أشهر، وعقب مشاهدة الزوج لهما أثناء ممارسة العلاقة، تخلص منه الاثنان، حيث قام المتهم بإخراج طبنجة من طيات ملابسه وأطلق على الزوج الرصاص، ما أسفر عن مقتل الأخير بعد إصابته بطلقة في الرأس.

وأوضحت التحريات والتحقيقات، أن الزوجة عقب وقوع جريمة القتل وهروب عمها من مسرح الجريمة، قامت بالصراخ والاستغاثة بالجيران، وأكدت لهم أن هناك ملثما دخل الشقة لسرقتهما وقتل زوجها، إلا أن قوات الأمن ومراجعة الكاميرات كشفت لغز الجريمة.