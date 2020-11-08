رئيس البرلمان العربي يهنئ جو بايدن لفوزه برئاسة الولايات المتحدة

أعرب السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، عن خالص تهانيه للرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن لحصوله على ثقة الشعب الأمريكي بانتخابه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، متمنيا له كل التوفيق والنجاح لتقوية علاقات التعاون والصداقة مع العالمين العربي والإسلامي من أجل تحقيق الاستقرار والازدهار.

وأكد رئيس البرلمان العربي على الشراكة التاريخية المتينة بين الولايات المتحدة الأمريكية والعالم العربي في كل الأصعدة والتي تقوم على قيم التفاهم والاحترام المتبادل.