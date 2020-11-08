كنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد تساعد المواطنين لمعرفة لجانهم الانتخابية

خصصت الكنائس التابعة لمطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد، أماكن داخلها لمساعدة الناخبين لمعرفة مقرات لجانهم الانتخابية، للتصويت في انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب 2020، وبينها كنيسة الأنبا بيشوي بميدان المنشية بالمحافظة.

وقال القس بيمن صابر، مسؤول العلاقات العامة بمطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد وكاهن كنيسة الأنبا بيشوي بالمحافظة، إنّه جرى تخصيص مكان بكل كنيسة بالمحافظة للسكرتارية لمساعدة الناخبين لمعرفة أرقامهم في الكشوف ومقرات لجانهم الانتخابية، وذلك للتيسير عليهم.

وأضاف أنّ دور السكرتارية أيضا هو الاتصال هاتفيا بالمواطنين لتشجيعهم للنزول والمشاركة في الانتخابات، مؤكدا أنّ الكنيسة القبطية تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين، وتحث المواطنين على النزول لأن المشاركة واجب وطني وأمانة.

وكان مطران بورسعيد وضواحيها الأنبا تادرس، أدلى بصوته الانتخابي في انتخابات مجلس النواب ببورسعيد أمس، وذلك بمدرسة ام المؤمنين.

وأكد الانبا تادرس مطران محافظة بورسعيد، أنّ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالمحافظة تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين، وتدعو الله أن يولي من يصلح ومن يخدم الوطن والمواطنين.

وناشد الأنبا تادرس مطران بورسعيد، المواطنين بالنزول والمشاركة في الانتخابات بشكل إيجابي، مؤكدا أنّ ذلك واجب وطني على كل مصري محب لوطنه.

وأعلنت غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لمحافظة بورسعيد، أنّ أول أيام الانتخابات لم يشهد وجود أي شكاوى أو معوقات مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية بالكامل.

وإجمالي عدد المراكز الانتخابية ببورسعيد 98 مركزا بإجمالي 172 لجنة فرعية و515 ألفا و790 ناخبا وناخبة، وتضم الدائرة الأولى قسم أول وثان بورفؤاد، وأحياء الشرق والعرب والضواحي، بإجمالي عدد الناخبين 248337 موزعين على 46 مركزا انتخابيا يضم 90 لجنة، ويبلغ عدد المرشحين بالدائرة 30 مرشحا.

وتضم الدائرة الثانية أقسام الجنوب 1 و2، وأحياء المناخ والزهور، وذلك بإجمالي عدد الناخبين 267453 موزعين على 52 مركزا انتخابيا يضم 82 لجنة ويبلغ عدد المرشحين بالدائرة 20 مرشحا.