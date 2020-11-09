أسعار الخضروات اليوم الاثنين 9-11-2020 في مصر

تستعرض "الوطن"، في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة التي تقدمها للمتابعين والقراء، متوسط أسعار الخضروات في السوق المصرية اليوم، الاثنين 9 نوفمبر الحالي، والتي تنوعت بين الطماطم والخيار والجزر والفلفل والفاصوليا، على النحو التالي:

الفاصوليا

تراوح سعر كيلو جرام الفاصوليا بين 14 و22 جنيهًا.

البنجر

وصل سعر كيلو جرام البنجر إلى 12 جنيها.

الثوم

وصل سعر كيلو جرام الثوم إلى 27 جنيهًا.

البصل

بلغ متوسط سعر البصل 5 جنيهات للكيلو جرام.

البطاطس

تراوح سعر كيلو جرام البطاطس بين 1.5 و6 جنيهات.

الطماطم

تراوح سعر كيلو الطماطم من 8 جنيهات إلى 11 جنيها.

الفلفل الألوان

جاء سعر كيلو جرام الفلفل الألوان بـ16 جنيهًا.

البامية

بلغ متوسط كيلو جرام البامية 22 جنيهًا.

الكوسة

تراوح متوسط سعر كيلو جرام الكوسة بين 5 و7 جنيهات.

الخيار

بلغ سعر كيلو جرام الخيار 10 جنيهات.

الباذنجان

تراوح سعر كيلو جرام الباذنجان البلدي والرومي بين 4 و6 جنيهات.

الليمون البلدي

وصل سعر كيلو جرام الليمون البلدي إلى 6 جنيهات.

خس كابوتشي

تراوح سعر القطعة الواحدة من الخس الكابوتشي بين 5 و12 جنيها.

الخس

وصل سعر الحزمة 3 كيلو إلى نحو 5 جنيهات.

الكرنب

وصل متوسط سعر حبة الكرنب إلى 22 جنيهًا.

الفلفل

جاء سعر كيلو جرام الفلفل الرومي البلدي بـ6 جنيهات.

القلقاس

بلغ سعر كيلو جرام القلقاس نحو 12 جنيهًا.

الجزر

تراوح سعر كيلو جرام الجزر بين 3 و6 جنيهات.

الملوخية

وصل سعر كيلو جرام الملوخية إلى 5 جنيهات.

الزيتون

وصل متوسط سعر الزيتون التفاحي 18 جنيهًا، والزيتون العزيزي إلى 10 جنيهات.