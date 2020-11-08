والد الأشقاء الـ5 المختفين بشبرا: أنا ممثل ومذيع ومليش عداوات مع حد

كشف "جمال حمدان"، والد الأشقاء الـ5 المختفين بمنطقة شبرا الخيمة، في محافظة القليوبية، عن تلقيه تهديدات لإثنائه عن البحث عن أبنائه، الذين تغيبوا منذ 21 أكتوبر الماضي، في الوقت الذي أكد فيه أنه لا يتهم شخصاً بعينه باختطافهم، وناشد الأجهزة الأمنية تكثيف جهودها لمساعدته في العثورة على أبنائه الخمسة.

وقال "حمدان" إنه يعمل ممثلاً ومقدم برامج في إحدى القنوات الفضائية، وليس له أي عداوات مع أحد، مشيراً إلى أنه تلقى "رسالة تهديد" في ورقة ألقيت أمام منزله بشارع "شعراوي"، بدائرة قسم ثاني شبرا الخيمة، جاء فيها: "أنا قلت لك متدورش عليهم، واحنا كنا عايزين ناخد الباقي، ولكن الباقي مش هيفدونا"، مشيراً إلى أن لديه 3 أبناء آخرين، غير الأشقاء الـ5 المختفين، وهم 3 ذكور، أكبرهم عمره 23 سنة، والأوسط 20 عاماً، والأصغر 14 سنة، وأوضح أن أبناءه المتغيبين هم 4 بنات وولد، "سامية"، وشهرتها "أميرة"، 21 سنة، و"رحمة" 16 سنة، و"منة" 8 سنوات، و"غرام" 5 سنوات، إضافة إلى "مصطفى" 3 سنوات.

وأوضح الأب أنه تقدم ببلاغ رقم 10711 لقسم ثاني شبرا الخيمة، كما تقدمت والدة أبنائه ببلاغ آخر في قسم أول شبرا الخيمة، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية بدأت أعمال البحث عنهم، ولكن دون العثور على أي أثر لهم، لافتاً إلى أنه حاول الاتصال بأبنائه بعد خروجهم من المنزل، متوجهين إلى منزل خالهم في "بهتيم"، لحضور فرح بنت خالتهم في الشرقية، إلا أنه فوجئ بتليفوناتهم مغلقة.

وأضاف أن الأم أصيبت بجلطه فور علمها باختطاف 5 من أبنائها، ومحجوزة حالياً في المستشفى، مشيراً إلى أنهما اتفقا على أن تذهب الفتيات، بصحبة شقيقهم الطفل، مع خالهم إلى فرح بنت خالتهم بالشرقية، على أن يلحقوا بهم لحضور الفرح، الذي تحول إلى "مأتم"، بسبب عدم وصولهم، وأكد أن خال بناته مازال يبحث مع الأسرة، ولكن لم تفلح المحاولات المستمرة في الوصول إلى أي دليل، مؤكداً أن العلاقة بينهم كانت طيبة، ولا توجد بينهم أي خلافات.

وطالب "حمدان" الأجهزة الأمنية بتكثيف جهود البحث للكشف عن مصير بناته وشقيقهم الطفل، وإرجاعهم إلى حضن الأسرة، واختمم "الأب" حديثه بقوله إنه لا توجد أي خلافات له مع أحد، كما لم أحداً بالوقوف وراء اختفاء أبنائه.

وأكد مصدر أمني بمديرية أمن القليوبية لـ"الوطن" أنه يجري التعامل مع الواقعة، مشيراً إلى أن هناك فريق بحث مشكل لمعرفة مصير البنات وشقيقهم الطفل، وسيتم إعلان التفاصيل فور التوصل لنتائج لعملية البحث.