الرئيس الجزائري: وضعي الصحي في تحسن وأشكر الشعب لاهتمامه

أعرب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن جزيل شكره إلى الشعب الجزائري لاهتمامه بحالته الصحية والتفافه حول رئيسه، مؤكدًا أن وضعه الصحي في تحسن مستمر.

وأعرب "تبون"، في بيان أصدرته الرئاسة الجزائرية مساء اليوم الأحد، عن تقديره لدعوات الشفاء له النابعة من أصالة ونبل المواطنين الجزائريين.

وقال بيان للرئاسة الجزائرية: "يطمئن الرئيس تبون الشعب الجزائري الذي ينتظر عودته إلى أرض الوطن، بأن وضعه الصحي في تحسن، متضرعًا للمولى عز وجل أن يعافي المصابين بفيروس كورونا المستجد، ويرحم المتوفين ويلهم ذويهم جميل الصبر والسلوان".

وكانت الرئاسة الجزائرية أعلنت في وقت سابق، أن الحالية الصحية للرئيس عبد المجيد تبون في تحسن إيجابي وأنه بصدد إتمام بروتوكول العلاج من فيروس كورونا في أحد المستشفيات الألمانية.

فى السياق ذاته، تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في العالم، 50 مليونًا، اليوم الأحد، وسط آمال بأن يساعد طرح لقاحات مضادة في كبح تفشي الجائحة، لاسيما في ظل تسجيل موجة ثانية بعدد من الدول.

وبحلول الأحد، تخطى عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد 5 ملايين و369 ألفا، توفي منهم مليون و257 ألف مصاب.

في غضون ذلك، تعافى ما يزيد عن 35 مليونًا و616 ألفا من مرض "كوفيد 19" الذي ينتقلُ بسرعة بين البشر ودفع سلطات أغلب دول العالم إلى فرض حالة الإغلاق من أجل احتواء الوباء، وفقا لقناة "سكاى نيوز عربية".

وما زالت الولايات المتحدة أكثر دول العالم تأثرًا بفيروس كورونا، حيث وصل عدد المصابين إلى 10 ملايين و185 ألفا، ثم تأتي الهند في المرتبة الثانية بثمانية ملايين ونصف المليون مصاب.

وظهر الفيروس واسمه العلمي "سارس كوف 2"، في الصين، أواخر السنة الماضية، ثم تحول إلى جائحة عالمية.

وتم الإعلان عن أكثر من لقاح جاهز مضاد لكورونا فيما وصلت مشاريع لقاحات أخرى إلى مراحل متقدمة من التجارب السريرية.

ويجري الرهان على هذه اللقاحات من أجل ضمان وقاية ضد الفيروس، لأجل تخفيف قيود الإغلاق والتباعد الاجتماعي التي ألحقت تداعيات وخيمة بالاقتصاد العالمي.