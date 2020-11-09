إعادة بين "أبوزيد والجزار وطلبة ومعاذ" في "دائرة عز" بالمنوفية

أعلنت اللجنة العامة بدائرة سرس الليان منوف السادات، بمحافظة المنوفية، مشاركة 155851 ناخبا في انتخابات مجلس النواب بجميع الدوائر الفردية، بينما وصلت الأصوات الباطلة 36050 ألف صوت انتخابي، في دائرة السياسي أحمد عز.

وأكدت اللجنة العامة للانتخابات في دائرة سرس الليان منوف السادات، وجود119801 صوت صحيح بين الناخبين، وأوضحت اللجنة العامة وجود إعادة بين كل أحمد أبو زيد، وأمير الجزار، وعادل طلبة، وأيمن معاذ.

وأوضحت اللجنة العامة للانتخابات في دائرة سرس الليان منوف السادات، حصول القائمة الوطنية من أجل مصر 86335 صوتا انتخابيا، بينما حصل تحالف المستقلين على 33466 صوتا انتخابيا.

وتشمل محافظة المنوفية 2 مليون و698 ألف و758 ناخبًا داخل "926" لجنة فرعية و512 مقراً انتخابياً و6 لجان عامة على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب.