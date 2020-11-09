نتائج اللجنة الفرعية بدمياط: تقدم داود وخروج غادة صقر

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية في محافظة دمياط نتائج الانتخابات في عدد اللجان الفرعية البالغ 171، وإجمالى عدد الناخبين المقيدين أمام اللجان الفرعية التابعة لهذه اللجنة ٥٦٦١٣٤ ناخبا.

وبلغ إجمالى عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم أمام اللجان الفرعية جميعها١١٦٢٢٥ ناخبا وبالنسبة للقوائم بلغ إجمالى عدد الأصوات الباطلة ١٩١٦٦، فيما بلغ إجمالى عدد الأصوات الصحيحة في جميع اللجان ٩٧٠٥٩ صوتا فيما حصلت القائمة الوطنية من أجل مصر ٤٤١٠٩ صوت بنسبة ٤٥٪ فيما حصلت قائمة أبناء مصر على ٥٢٩٥٠صوت بنسبة ٥٥٪ .

وبالنسبة لأصوات الفردي بلغ إجمالى عدد الأصوات الباطلة في جميع اللجان ١١٤٥٢ صوتا وإجمالى الأصوات الصحيحة في جميع اللجان ١٠٤٧٧٣ صوتا وفيما حصل عليه كل مرشح من الأصوات الصحيحة عدا أصوات المصريين في الخارج : محمد سامي محمد محمد سليمان مرشح حزب الشعب الجمهوري ١٤٤٧١ صوتا، أيمن يوسف فتحى رخا وشهرته أيمن يوسف رخا ٢٢٦٣٩ صوتا، ضياء الدين عصام محمد داوود وشهرته ضياء الدين داوود حصل على ٤٣٥٨٦ صوتا، نادية محمود التابعى أبو مهدي وشهرتها نادية محمود ١٦٨٩ صوتا، ماجد أحمد أحمد مؤمن ١٠٠٦٢ صوت عوض السيد حامد العلمي و شهرته عوض العلمي ٣٣٦٢ صوتا، عبير علي عبد الفتاح عيسي ١٧٠٦ أصوات، عدي محمد شفيق الألفى وشهرته عدى الألفي ٢١٣٥ صوتا، ومحمد محسن محمد سليم المهدي الشهير بميمي سليم ٦١٩٥ صوتا، فؤاد محمود سراج الدين محمد وشهرته عزت مأمون سراج الدين ١٤٨٠، صابرين عبد الله يوسف الحادق شهرتها صابرين الحادق ١٣١٠ ضياء الدين علي عوض بصل الشهير بضياء علي بصل ٢١٠٤١ صوتا، علي مسعد علي أبو عمارة الشهير بعلي أبو عمرة ١٠٨٤ صوتا، السيد عبده محمد حسن ١٧٥٤ صوتا، إكرامي يوسف شحاته وشهرته إكرامي يوسف ٨٥٦ صوتا، عزمي محمود سلامة وشهرته الدكتور عزمي سلامة ٢٩٥٦ صوتا، محمد جودت محمد العزبي ٤٨٦ صوتا، أحمد شعلان عبد السلام خليفة وشهرته أحمد شعلان ٨٧٩ صوتا، أنس محمد عبد الرحمن إبراهيم عبد الله وشهرته أنس عبد الرحمن ٧٤٩ صوتا، فايزة أحمد عبد المنعم عبد الجبار ١٣٣٠ صوتا، أيمن علي عبد المطلب صالح ٢١٢٣ صوتا، أمجد فوزي محمود سليمان وشهرته أمجد سليمان ١٨٩٣ صوتا، روحية محمد عبد الباسط وشهرتها روحية عبد الباسط ٢١٤٨ صوتا، أحمد محمد سرور المتبولي وشهرته أحمد المتبولى ٣٠٨٨ صوتا، ياسر عبد المنعم عبد الرازق الحمادي وشهرته الدكتور ياسر الحمادي عيسي ٤٤١٦ صوتا، عادل محمود أحمد المنصوري ٧٥٨ صوتا، سيف حمدي إبراهيم حمايل ٨٨٤ صوتا، حامد أحمد حسن الفار وشهرته" حامد الفار" ٢١٨٥ صوتا، أسامة مصطفى الحبشي و شهرته" دكتور أسامة الحبشي" ١٧٤٦ صوت، وحيد فؤاد محمد هلال وشهرته" وحيد هلال" ٢٤٨٧ صوت، فاتن جلال السعيد الشابوري ٩٩٠ صوتعليوة عبد المقصود محمد السري و شهرته" عليوة السري" ٨٩٠٠ صوت، سامي محمود محمد بلح الشهير" بسامي بلح المحامي "مرشح حزب الوفد ٣٥٤٠ صوت، ياسر عبد الفتاح عبده أبو هندية ١٤٧٧٣ صوت سامي رفعت السيد عبد العزيز و شهرته" سامي عبد العزيز" ٤٥٦ صوت، مصطفى حسني مصطفى شتا وشهرته "مصطفى شتا" ٢١٤٢ صوت، مها محمد رمضان المهدي وشهرتها "محمد المهدي"٩٠٩ صوت، مسعود عبد النعيم عوض يوسف وشهرته" مسعود عبد النعيم" ١٠٧٦١ صوت محمد مصطفى درويش الماشطة وشهرته "محمد الماشطة " مرشح حزب مستقبل وطن ٣٣٩٧صوت، غادة موسي صقر وشهرتها " غادة صقر" ٢١٨٠ صوتا.