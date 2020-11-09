تباين أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق.. وهدوء المبيعات بسبب الشتاء

شهدت مواد البناء تباينًا سعريًا في عدد من الشركات، وهدوءا في حركة المبيعات بسبب قدوم فصل الشتاء، الذي تقل فيه عمليات البناء، بحسب شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، خاصة أنَّ الأسواق تترقب يوم 24 من الشهر الجاري، لإعلان الحكومة للقرارات الخاصة الخاصة بالبناء.

وسجلت أسعار حديد التسليح والأسمنت استقرارًا للأسبوع السادس على التوالي، ليباع طن حديد التسليح في "عز" بـ10 آلاف جنيه، و"بشاي" بـ9 آلاف و950 جنيهًا، فيما يباع حديد المصريين بـ9 آلاف و700 جنيه، وحديد "العتال" يباع بـ9 آلاف و950 جنيهًا، وحديد عطية بـ9 آلاف و700 جنيه لطن حديد التسليح.

كما سجلت أسعار الأسمنت استقرارًا سعريًا في الأسواق ليباع طن الشركة العربية للأسمنت بـ740 جنيهًا، أسمنت أسيوط بـ710 جنيهات، والنهضة بـ690 جنيهًا، ولافارج بـ710 جنيهات والعريش بـ700 جنيه، والسويدي بـ745 جنيهًا.

وخفضت وزارة التجارة والصناعة، رسوم واردات حديد البليت المستورد إلى 13%، بدلًا من 1%، وبحد أدنى 60 دولارًا للطن، في إطار خفض رسوم الحماية تدريجيًا خلال 3 سنوات.

وعن أسعار الحديد، قال رئيس الشعبة العامة لمواد البناء أحمد الزيني، إنَّها ستظل الحديد مستقرة 3 أشهروسط تراجعات طفيفة نتيجة عدم الطلب، ثم يعاد النظر في تقييم الأسعار مرة أخرى، مع شراء البليت بالسعر الجديد.

وأضاف "الزيني"، أنَّ أسعار الحديد في مصر تشهد ركودًا بشكل كبير نتيجة الإجراءات الحكومية، واستمرار أزمة كورونا وعدم انتهاء مهلة التصالح على البناء المخالف.

ولفت إلى أنَّ موسم الشتاء هذا العام هو الأسوأ واصفًا إياه بـ"مضروب"من حيث المبيعات وترقب الأسواق.

واستكمل: "من المرتقب أن تشهد السوق رواجًا الفترة المقبلة مع اقتراب موعد إعادة البناء مجددًا في بعض الأماكن، كذلك عودة البناء لبعض الحالات".

وأشار إلى أنَّ قرار الحكومة مؤخرًا بمنع التراخيص الخاصة بالبناء بكل من القاهرة الكبرى والإسكندرية وكل عواصم المحافظات، تسبب في خفض الطاقات الإنتاجية للمصانع، كما أن بعض التجار لا يجرون أي عمليات شراء حاليًا نظرًا لعدم وضوح الرؤية وعدم تصريف المنتج.