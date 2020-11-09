كريم عبد العزيز وأحمد عز بالأقصر خلال أيام لتصوير "كيرة والجن"

تستقبل مدينة الأقصر، الأسبوع المقبل، الفنانين كريم عبد العزيز وأحمد عز، بعدما استقر المخرج مروان حامد على تصوير عدد من المشاهد الخارجية للفيلم السينمائي الجديد "كيرة والجن" بالمحافظة السياحية، وذلك بعد عودة "عز" من صربيا.

ورغم اتفاق "عبد العزيز" مع "حامد" على تأجيل مشاهده للأسبوع الأول من رمضان، لانشغاله بتصوير الجزء الثانى من مسلسل "الاختيار"، إلا أن مخرج الفيلم قرر الانتهاء من تصوير العمل بالكامل قبل حلول شهر ديسمبر المقبل، بعد موافقة "كريم" على استئناف تصوير مشاهده في الفيلم أثناء فترة توقف تصوير مسلسل "الاختيار"، لتغيير الديكورات.

وفيلم "كيرة والجن" مأخوذ عن رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد، الذي كتب السيناريو والحوار، ويشارك في بطولة الفيلم كل من هند صبري، وسيد رجب، وأحمد مالك، وعلي قاسم، ومحمد عبدالعظيم، وعارفة عبد الرسول، وتامر نبيل، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.

ويرصد الفيلم حقبة مهمة في تاريخ مصر أثناء "ثورة 1919"، حيث يتناول العمل واقع المجتمع المصري في فترة الاحتلال الإنجليزي، ويتضمن قصصاً حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال وقت الثورة وحتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين، خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، لتكشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم.

وشهدت الأقصر مؤخراً ظهوراً مميزًا للفنانة روبي، داخل أروقة معابد الكرنك بوسط المدينة، خلال شهر أكتوبر الماضي، خلال تصويرها أحد الإعلانات، وذلك تزامناً مع احتفالها بعيد ميلادها الـ39، والتف حولها عدد كبير من الزوار والعاملين بمعبد الكرنك، لالتقاط الصور التذكارية معها خلال جلسة تصوير الإعلان.