عاجل.. إعلان نتائج دائرة ميت غمر.. خسارة رئيس الزمالك المعزول

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات إعلان فرز الأصوات داخل دائرة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، والتي شهدت خسارة رئيس نادي الزمالك.

وجاء المعزول في المركز السادس بعدما حصل على 21271 صوتا، ليخرج من سباق الإعادة في انتخابات مجلس النواب.

وجاءت نتيجة الأصوات داخل دائرة ميت غمر كالآتي:

أسامة أحمد محمد متولى راضي 22972 صوتا، أحمد أبراهيم أحمد السعيد الألفي 31578 صوتا، أحمد محمود أحمد محمد 14603 صوتا، ناجي إبراهيم إبراهيم سيد الأهل 8318 أصوات، أميمة السعيد عبدالغني همام حجازي 7194 صوتا.

كما حصل عبد الفتاح عبدالحى محمد مصطفى على 27468 صوتا، بدوي عبداللطيف هلال بدوي 32488 صوتا، يوسف محمد يوسف على مناح 9137 صوتا، حنان محمد على مرسى عبده 5717 صوتا، محمد الهادى إبراهيم أحمد عقل 8591 صوتا، محمود نصر نصر عامر 16123 صوتا.

بينما حصل رضا محمود نصر إبراهيم على 3102 صوتا، أحمد مجدى محمد عبدالرحيم عبدالهادى 7603 أصوات، أحمد سمير عيسى إسماعيل الحنفى 8545 صوتا، محمد موسى محمد موسى زارع 3690 صوت، السيد محمد محمد عبد الحميد حبو 9280 صوت، عمرو حاتم متولي الهواري 7622 صوتا، راغدة عبد اللطيف حافظ الشربيني 8115 صوتا، محمود أحمد العزب سيد احمد 24791 صوتا.

وحصل مصطفى محمد عزت حامد الشعار 3386 صوتا، وطارق عبدالحافظ أبوالنجا درويش 3617 صوتا، وأسعد موسى عتريس الجزار 2266 صوتا، محمد منصور محمد منصور 1312 صوتا، أيمن الغندور نصر الشاعر 1279 صوتا.

وأسامة محمدالحسيني أبوالعنين حسن 2169 صوتا، أحمد عادل محمد محمد علام 7208 أصوات، أمير عبد البديع عبداللطيف بدوى التلال 10931 صوت، عماد إبراهيم فوزي الدسوقي الغلبان 11062 صوتا، إبراهيم على إبراهيم الشناوي 9524 صوتا، أمين عبدالحميد على القرموطي 12876 صوتا، حاتم محمد أحمد محمد الفرارجي 6719 صوتا، هاني أبو المجد السيد محمد أبوالمجد 2357 صوتا، نادر إبراهيم محمد عليوه 8251 صوتا، هلال نصر الدين السعيد السيد 6138 صوتا، ومرتضى أحمد محمد منصور 21271 صوتا.

ومخصص للدائرة مقعدين وبها 169 لجنة انتخابية في 76 مقرا انتخابيا، منها 35 لجنة بالمدينة، و134 لجنة بالقرى، وتبلغ الكتلة التصويتية للقرى 414 ألفا و448 صوتا، فيما تبلغ الكتلة التصويتية للمدينة 107 آلاف و687 صوتا، بإجمالي عدد أصوات الدائرة 522 ألفا و135 صوتا، ولذلك يأتي الراهن الأكبر على القرى والتي تمثل 75% من الكتلة التصويتية.

ويخوض الانتخابات بالدائرة 5 أحزاب وهي "مستقبل وطن له مرشحان، والمؤتمر والوفد الجديد، والمصريين، وحماة الوطن" ويدخل المنافسة 3 مرشحات أمام 32 مرشحا.

ولم تقتصر المنافسة علي المقعد الفردي فقط، بل أيضا في القائمة حيث يوجد علي رأس القائمة الوطنية النائب محمد المرشدي أمين حزب مستقبل وطن في الدقهلية، وفي المقابل الدكتور هشام عناني، ومعه عدد من أبناء ميت غمر في قائمة تحالف المستقلين.

وتعتبر دائرة ميت غمر واحدة من بين 10 دوائر انتخابية في الدقهلية يتنافس فيهم 351 مرشحاً، على 21 مقعداً فردياً، ويبلغ من يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الدقهلية 4 ملايين و352 ألف و87 ناخباً، وتضم 699 مركزاً انتخابياً، و1426 لجنة فرعية.

أما بالنسبة لانتخابات القائمة فتقع الدقهلية ضمن الدائرة الأولي ومخصص لها 17 مقعدا التي تتكون من 100 مقعد، ً موزعة على 6 محافظات، وهي محافظات " القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية، وكفر الشيخ"، ويتنافس عليهم قائمتين.