بعد "ما وراء الطبيعة".. تحويل سلسلة "فلاش" لمسلسل كارتون

أكد الكاتب ورسام الكاريكاتير خالد الصفتي، أن سلسلة فلاش، التي كانت تصدر في فترة التسعينيات، وحققت نجاحا كبيرا، حولت إلى مسلسل كارتون، بتقنيات عالمية، وسيعرض خلال الفترة المقبلة، عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأكد "الصفتي" أن المسلسل سيكون بنفس شخصيات سلسلة فلاش، التي حققت نجاحا على مدار سنوات عديدة، وأنه سيكون مثل السلسلة موجها للجميع، وليس للأطفال فقط كما يعتقد البعض.

وأضاف رسام الكاريكاتير لـ"الوطن" أنه لم يحدد موعد لعرض المسلسل، وستعلن التفاصيل كافة بعد الاتفاق على مكان وموعد عرض المسلسل الجديد.

يذكر أن العدد الأول من فلاش، صدر في معرض القاهرة الدولي للكتاب عام 1990، من خلال المؤسسة العربية الحديثة، التي كانت تنشر أيضا سلاسل "ما وراء الطبيعة، ورجل المستحيل".

وحققت "فلاش" حينها نجاحا كبيرا؛ لما تضمنته من شخصيات كثيرة، مثل "ميدو وسوزي، والمواطن المطحون، وعلام، وخليل البخيل، وخلانتينو، وحريص، وتوتو عضلات والعالم مفهوم"، بجانب العديد من الأبطال الآخرين الذين قد أبدع في رسمهم، وخلق شخصياتهم الفنان خالد الصفتي، وكان من خلالها يناقش وينقد قضايا المجتمع.

وكانت تربط بين خالد الصفتي والكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، علاقة زمالة وصداقة في المؤسسة العربية الحديثة، على مدار سنوات، وقال الأول في تصريحات سابقة لـ"الوطن" عن تلك العلاقة: "الدكتور أحمد خالد توفيق كان رجلا مثاليا في رأيي، حيث كان قليل العلاقات والصداقات، لا يسعى إلى الظهور".

وقال "الصفتي" عن أعمال "توفيق" الروائية: "يكفيه أنه جعل من أدب الرعب اللون الأول الذي جمع آلافا من الكُتاب الشباب، حبا فيه وفي أسلوبه الساخر الساحر".