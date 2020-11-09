الصين عن موعد تهنئتها لـ"بايدن": ننتظر إعلان نتيجة الانتخابات رسميا

أكدت الحكومة الصينية، اليوم الاثنين، أنها "أُخطرت" بإعلان المرشح الديمقراطي، جو بايدن، فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، لكنها أكدت أن هناك عملية قانونية جارية لتثبيت النتيجة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، وانغ ونبين، في إيجاز صحفي ردًا على سؤال لـ "CNN": "لقد علمنا أن السيد بايدن أعلن فوزه بالانتخابات، نفهم أن نتيجة الانتخابات العامة ستُحدد وفقا للقوانين والإجراءات في الولايات المتحدة"، حسب قوله.

وأضاف وانغ قائلا: "سنتعامل مع إصدار بيان بهذا الشأن بالتوافق مع العرف الدولي"، وذلك في إطار رده على سؤال CNN عن موعد تهنئة بكين لبايدن بالفوز.

وأعاد المتحدث باسم الخارجية الصينية التأكيد على مواقف الصين الثابتة تجاه العلاقات مع واشنطن قائلًا: "على الصين والولايات المتحدة تقوية التواصل والحوار وإدارة الخلافات وتوسيع التعاون استنادا إلى مصالحهما المشتركة"، حسب قوله.

وأرسل الرئيس الصيني، شي جين بينغ، تهنئة لترامب بفوزه بالانتخابات الرئاسية في 9 نوفمبر من عام 2016، أي بعد يوم واحد من حسمه سباق البيت الأبيض.

وتوعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددًا باللجوء إلى القضاء لإعادة فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية، متهمًا الديمقراطيين بسرقة الانتخابات.

وتساءل ترامب، في تغريدة له حسبما أفادت قناة "الحرة" الإخبارية اليوم الاثنين، "منذ متى تقرر وسائل الإعلام غير المنصفة من سيكون الرئيس المقبل"، مصرّا على أنّه الفائز بالرئاسة، مضيفًا أنَّه تعلم الكثير خلال الأسبوعين الماضيين.

ودعت زوجة الرئيس الأمريكي، ميلانيا ترامب، مساء أمس، إلى عد الأصوات القانونية دون "غير القانونية"، حسب تعبيرها، في أول تعليق علني لها، بشأن نتائج الانتخابات الرئاسية، وإعلان فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن.

وكتبت زوجة الرئيس الأمريكي، عبر تويتر، أنَّ "الشعب الأمريكي يستحق انتخابات نزيهة، يجب احتساب كل صوت قانوني -وليس غير القانوني- يجب أن نحمي ديمقراطيتنا بشفافية كاملة".

وهذا أول تعليق لميلانيا ترامب بشأن الانتخابات، وفيه أكّدت ما ردده الرئيس الأمريكي، حول أنه لا يزال يتعين عد الأصوات.

وكانت مصادر مطلعة، كشفت في تصريحات لـ"CNN"، أنَّ ميلانيا ترامب زوجة الرئيس وصهره جاريد كوشنر، انضما إلى مجموعة متزايدة من الدائرة المقربة للرئيس، الذين ينصحونه بالاعتراف بالهزيمة، وقبول خسارة الانتخابات.

ويوم السبت، تخطى جو بايدن عدد أصوات المجمع الانتخابي المطلوبة للفوز بالرئاسة، بعد توقع مؤشر "CNN" فوزه في ولايتي بنسلفانيا ونيفادا، ليصبح إجمالي عدد أصواته 279 مقابل 214 لترامب.

وقال محامي الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إنَّه سيتمّ رفع 4 أو 5 دعاوى بشأن تزوير انتخاب رئيس أمريكا بنهاية الأسبوع،مؤكّدًا أنَّ الرئيس محق في عدم الاعتراف بفوز بايدن حتى الآن.