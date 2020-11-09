البرلمان العربي يدين الهجوم الإرهابي الذي وقع في منطقة الرضوانية ببغداد

أدان صاحب المعالي السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، الهجوم الإرهابي الجبان الذي وقع في منطقة الرضوانية بالعاصمة العراقية بغداد، وأدى إلى مقتل وإصابة العشرات.

وأكدَّ "العسومي"، تضامن البرلمان العربي ووقوفه التام مع جمهورية العراق في حربها على الإرهاب والجماعات الإرهابية، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي للجماعات المتطرفة، مُشددا على أن موقف البرلمان ثابت وداعم لأمن واستقرار بغداد وسلامة مواطنيه ووحدة أراضيه.

وأعرب رئيس البرلمان العربي، عن خالص تعازيه لجمهورية العراق رئيسا وبرلمانا وحكومةً وشعبا في ضحايا الهجوم الإرهابي الجبان، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.