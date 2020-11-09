البرلمان العربي يشيد بالاستحقاق الانتخابي: انعكاس لديمقراطية مصر

عقد نائب رئيس البرلمان العربي، حسن البرغوثي، مؤتمراً صحفياً أشاد فيه بالاستحقاق الانتخابي في مصر، الذي كان انعكاساً لمسيرة مصر الديمقراطية وتأكيداً على الأمن والاستقرار فيها.

وقال البرغوثي، إنّ وفد البرلمان العربي الذي ضمّ 10 أعضاء من مختلف الدول العربية، تابع الانتخابات البرلمانية التي جرت في أجواء من الشفافية والإقبال البرلماني خاصة من المرأة والشباب.

وأوضح أنّ وفد البرلمان العربي سيرفع تقريراً إلى الهيئة العليا للانتخابات، يتضمن ملاحظات الوفد الذي تابع الانتخابات في مرحلتيها، وتتضمن الملاحظات ما لمسه الوفد من التزام بالتدابير الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، والتزام الناخبين بهذه التدابير.

وصرح نائب رئيس البرلمان العربي، بأنّ الوفد أشاد في تقريره بتسهيل عملية الاقتراع لكبار السن وأصحاب الهمم، وتمثلت أهم الملاحظات في الإقبال الجيد من المرأة والشباب.

وهنأ البرغوثي في نهاية المؤتمر الصحفي، جمهورية مصر العربية رئيسا وحكومة وشعبا، على نجاح هذا العرس الديمقراطي الذي أثبت قدرة الشعب المصري على تجاوز التحديات.