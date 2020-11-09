6 شروط لتكون "سفير التنمية المستدامة".. تعرف عليها

تطلق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية (المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة) بالتعاون مع عدد من الجامعات والوزارات المعنية، مبادرة تحت عنوان "سفراء التنمية المستدامة.

وفقاً لموقع الوزارة، تستهدف المبادرة بناء القدرات الوطنية في مجال التنمية المستدامة من خلال سلسلة من الدورات التدريبية لمختلف قطاعات وفئات الشعب، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، متضمنة أنماط التنمية، خلفية عن تطور الفكر البيئي في العصر الحديث، التعريف بمفهوم التنمية المستدامة العادلة والشاملة، أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، الاقتصاد الأخضر، والاقتصاد الدائري كآليات لتحقيق التنمية المستدامة.

وتناقش فعاليات المبادرة، السياسات التمكينية والفرص والتحديات التي تواجه مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الشاملة والعادلة ورؤية مصر 2030، ودور مختلف مؤسسات الدولة وفئات المجتمع، شاملة الجامعات، المراكز البحثية، القطاع الخاص، والجمعيات الأهلية، والإعلام، والشباب، والمرأة، وذوي القدرات الخاصة في الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة.

"الوطن" تستعرض 6 شروط ينبغي توافرها في المتقدمين للحصول على لقب "سفير التنمية المستدامة" في النقاط التالية:

>>أن يتراوح سن المتقدم بين 18 و35 عاما.

>> أن يكون طالباً في إحدى الجامعات المصرية (الحكومية أو الخاصة)، أو خريجاً يتعلق مجال عمله بالتنمية المستدامة.

>> من المفضل أن تكون لديه خلفية عامة عن التنمية المستدامة.

>> يفضل من شاركوا في أنشطة طلابية عامة بالجامعة.

>> تكون الأولوية لأصحاب التقدير: جيد فما فوق.

>>أن يتمتع بمستوى مقبول في عدة مهارات مثل: القدرة على التحدث أمام جمهور، البحث والتفكير النقدي، تكوين شبكة علاقات، التواصل الجيد مع الزملاء، والعمل ضمن فريق، التمتع بسمات قيادية، ويفضل الإلمام بأحد اللغات الأجنبية.

وتعتبر التنمية المستدامة هي العمل على تحقيق الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته بالحد من الفقر بجميع أشكاله، والقضاء على الجوع، وتوفير منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية، وإتاحة التعليم وضمان جودته وجودة الخدمات الصحية، وإتاحة الخدمات الأساسية، وتحسين البنية التحتية، والارتقاء بالمظهر الحضاري، وضبط النمو السكاني، وإثراء الحياة الثقافية، وتطوير البنية التحتية الرقمية.