محافظ الغربية يبحث إنشاء مراكز تكنولوجية جديدة مع وفد وزارة التخطيط

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، العميد مهندس أحمد محمد طعيمة، مدير مشروع تطوير الخدمات بوزارة التخطيط، والمهندس مروان جمال، إخصائي الدعم الفني والمهندس أحمد عاطف، إخصائي التدريب والمتابعة بالوزارة، لبحث سبل استكمال تنفيذ رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي للأفراد والحكومات والتسهيل على المواطنين في طلب خدماتهم إلكترونياً.

وأكد الدكتور طارق رحمي، في تصريح له اليوم، أن المحافظة ستقدم كل الدعم لتطوير المراكز التكنولوجية من أجل خدمة المواطنين وتقديم الخدمات الحكومية لهم بشكل إلكتروني وحضاري دون لقاء مباشر مع مؤديها في إطار من الشفافية والنزاهة.

وأعلن الدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ، عن تنظيم تدريب يومي لمدة أسبوع لرؤساء المدن والأحياء ومديري المراكز التكنولوجية ومشرفي النظام، بخصوص أهمية المراكز التكنولوجية، والتحديثات الجديدة في النظام، وكيفية استخراج التقارير، ووضع مؤشرات الأداء وتحليلها للمساعدة في اتخاذ القرار.

من جانبها، أشارت المهندسة عبير بلح، إلى أنها اصطحبت وفد الوزارة للمرور على مدينتي طنطا والمحلة للبدء في إنشاء مركزين تكنولوجيين، كما تم المرور على 5 إدارات، لإنشاء نظام لإدخال البيانات، خدمةً لتلك الإدارات.

واختتمت الجولة بعقد اجتماع مع مديري الإدارات الهندسية، التخطيط العمراني، إيرادات الدولة، الشئون القانونية، أملاك الدولة، لدراسة إمكانية ميكنة وتطوير خدمات المواطنين بالمحليات بالديوان العام طبقاً لخطة العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١.

يذكر أن محافظة الغربية تضم 10 مراكز تكنولوجية تقدم خدماتها للمواطنين في حي أول وثان طنطا وحي أول وثان المحلة وسمنود وزفتى والسنطة وبسيون وكفر الزيات وقطور وجاري إنشاء مركزين بمدينتي طنطا والمحلة.