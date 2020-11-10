لو في بيتك "موتور".. اعرف المسافة الآمنة لتركيبه لعدم التأثير على العداد

أعلنت الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي الخطوات التي يجب أن يتبعها المواطن لتشغيل عداد المياه مسبق الدفع لتركيبه في المنازل والمحلات بمختلف المحافظات، لافتا إلى أن عملية تفعيل العداد جاءت بهدف منع السرقات ووضع تقيييم فعلي لاستهلاك المواطن من المياه عن طريق عملية إلكترونية دقيقة.

استخدام وتشغيل عدادات المياه مسبقة الدفع

– في حالة وجود ماتور مياه كهربائي يجب تركيب عداد المياه بمكان يبعد حوالي 3 أمتار على الأقل من الماتور لعدم التأثير على قراءة العداد.

– ضع الكارت بالمكان المخصص له بالعداد واضغط على كلمة read.

– قبل التوجه لمركز الشحن بفروع الشركة تأكد من ظهور كلمة مقبول قبل التوجه لمركز الشحن.

– إذا كنت ترغب في معرفة الرصيد قم بوضع الكارت في المكان المخصص ثم الضغط على read ثلاث مرات متتالية.

– عند قرب انتهاء رصيد العداد ستلاحظ أنه يعطي إنذارًا بخفض ضغط المياه، فيتم وضع الكارت بالعداد والضغط على read لإعادة ضغط المياه مرة أخرى والتوجه إلى مركز لشحن الكارت.

مزايا العدادات مسبوقة الدفع

– تساهم في القضاء على أي أخطاء تنتج عن العنصر البشرى مثل تأخر مرور القارئ.

– التخلص من عيوب قراءة العدادات.

– تتيح للمواطن التحكم في الاستهلاك الخاص به ومتابعة استهلاكه وقيمة المبلغ المتبقي من الشحن.

-عداد المياه مسبوق الدفع يعطي إنذارًا (عن طريق غلق محبس المياه) قرب نفاد الرصيد حينما يتبقى في رصيد الكارت 20% من قيمة الشحن حتى يعرف المستخدم الرصيد المتبقي وينتبه لشحن العداد.

-العداد مسبوق الدفع يتمتع بنظام أمان يضمن عدم قطع المياه خلال فترات الإجازات وعدم قطع الخدمة بعد ساعات العمل الرسمية لإعطاء فرصة للمواطنين لشحن الكارت ثاني يوم عمل مباشرة.طرق الشحن لعدادات المياه مسبوقة الدفع

– توريد خوادم Servers بجميع الشركات التابعة.

-تحميل وتشغيل برنامج المنظومة في جميع مراكز الشحن الموجودة بمراكز خدمة العملاء في الشركات التابعة.

– جارٍ تعميم المنظومة من خلال شركات الدفع الاليكتروني ودراسة عملية الشحن من خلال كروت الشحن المفعلة حاليًّا في مراكز خدمة العملاء بجميع الشركات التابعة وعبر شركات الدفع باستخدام تطبيق الهاتف المحمول NFC.خطة تركيب عداد المياه مسبق الدفع

خطة تركيب العدادات

وضعت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي خطة لتركيب 3 ملايين عداد مسبوق الدفع خلال 4 سنوات، بمعدل 750 ألف عداد سنويًا مما سيكون له أثر مباشر على زيادة نسب التحصيل وزيادة القدرة المالية والتمويلية لمقدمى الخدمة وتحقيق التحصيل الكامل لمستحقات الدولة.

وتتبنى وزارة الإسكان خطة استراتيجية للتوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع للمياه على مراحل الأولى منها لتركيب العدادات للفئات غير السكنية (المصالح والهيئات الحكومية ودور العبادة والأندية وغيرها)، ثم تركيب العدادات مسبقة الدفع للفئات السكنية.