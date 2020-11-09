ظهور آثار الحكيم خلال مسرحية "المتفائل".. ومتابعون: وحشنا تمثيلك

أثارت الصورة التي نشرتها الفنانة الشابة سهر الصايغ رفقة الفنان سامح حسين والفنانة القديرة آثار الحكيم من كواليس مسرحية "المتفائل"، قلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يُعد أول ظهور لـ"الحكيم" بعد فترة غياب طويلة وبدت بملامح مختلفة.

علّقت "سهر" على الصورة قائلة: "نورتنا وشرفتنا النجمة آثار الحكيم مسرحية "المتفائل" على المسرح القومي".

وانهالت إشادات وتعليقات الجمهور، والتي جاء بعض منها كالتالي: "قولها إنها وحشتنا أوي وطول عمرها محترمة في لبسها وأسلوبها وعمرنا ما شفناها في إسفاف ولا عُري، وحشتينا فعلا أم دم خفيف وطيبة وأدب.. فنانة جميلة"، وعلّق آخر: "شكلها متغير أوي بس جميلة ماشاء الله"، بينما أضاف آخر: "فعلا والله الدراما وحشة من غيرها لسه بتفرج على "الفرار من الحب"، رائعة وكل أعمالها رائعة، فنانة بمعنى الكلمة".

وطالب آخر بعودتها مرة أخرى للتمثيل، حيث أن فنها الراقي المحترم تربى عليه أجيال، وفق تعليقه.

وتجسد الفنانة سهر الصايغ دور "كوندا" في مسرحية "المتفائل"، إنتاج فرقة المسرح القومي التابعة للبيت الفني للمسرح، وهي شخصية تتميز بالطيبة والتفاؤل والتواضع، "أميرة" من العائلة المالكة في فرنسا، وتعيش قصة حب مع ابن خالها "كانديد" داخل القصر، وتتوالى الأحداث التي تفرق بينهما حتى تجتمع مع من تحب في النهاية.

مسرحية "المتفائل" بطولة سامح حسين وسهر الصايغ ومجموعة من الفنانين منهم: يوسف إسماعيل، عزت زين، آيات مجدي، تامر الكاشف، أمجد الحجار، زكريا معروف، المطرب مصطفى سامي، ومجموعة من شباب المسرح القومي، موسيقى وألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، إضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق علي، عن رواية "كانديد" للكاتب فولتير، إعداد وإخراج إسلام إمام.