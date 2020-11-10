6 فوائد لاستخدام مياه الصرف المعالج في الزراعة

أكدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى أن استخدام مياه الصرف الصحى المعالج فى الزراعة يأتى نظرا للتغيرات المناخية غير المرغوبة والزيادة المستمرة فى تعداد السكان والأنشطة الاقتصادية سواء كانت زراعية أو صناعية، وكذلك انخفاض حصة مصر من مياه النيل كل هذه العوامل سوف تؤدي الى انخفاض نصيب الفرد من المياه إلى حوالى 536 مترا مكعبا بحلول عام 2025.

وأشارت إلى أن كل هذه التحديات تمثل معوقات على طريق التنمية، ولتلبية الحاجة المتزايدة للمياه في مصر كان لا بد من البحث عن مصادر جديدة للمياه، ولقد ثبت أن معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استعمالها في ظل الاشتراطات والضوابط الصحية والبيئية التي يحددها الكود المصري لعام 2005 هي هدف مهم لأنها تعد أحد المصادر المهمة غير التقليدية للموارد المائية، حيث تمثل هذه المياه ثروة مائية مهدرة يجب حسن استغلالها.

وفيما يتعلق بالأهمية الاقتصادية لتعظيم الاستفادة من مياه الصرف الصحى المعالج فهى تتمثل فى النقاط التالية..

-زيادة العائد الاقتصادي والدخل القومى نتيجة استغلال الأشجار الخشبية فى الصناعات الخشبية أو محاصيل الألياف أو فى إنتاج الوقود الحيوى.

-زيادة الثروة السمكية كنتيجة لرفع كفاءة نوعية المياه المعالجة الملقاة بالمجارى المائية.

-رى الأشجار الخشبية بمياه الصرف الصحى المعالج يعطى عائدا اقتصاديا مرتفع مقارنة بالرى بالمساحات التى تروى بالمياه التقليدية لما تحويه من عناصر غذائية ومواد عضوية تحسن من خصوبة التربة الزراعية.

-تحسن ميزان المدفوعات ويقلل التضخم نتيجة إحلال الأخشاب المنتجة محليا محل الأخشاب المستوردة.

-تحسين نوعية الهواء حيث أثبتت التجارب أن التجمع الشجرى فى مساحة فدان واحد من الأرض الزراعية يمتص 450 كجم من غاز ثانى أكسيد الكربون ويطلق 250 كجم من الأوكسجين/ساعة، بالإضافة الى تقليل سرعة الهواء المحمل بالأتربة، ما يؤدى إلى ترسيب الملوثات العالقة بالجو فيصبح الهواء نقيا.

-مكافحة التصحر بزراعة الصحراء حيث تمثل الصحراء فى مصر 95% من إجمالى المساحة الكلية.