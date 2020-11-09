أمن الشرقية يكشف تفاصيل اختفاء طالبة بلبيس

كشفت الإدارة العامة لمباحث مديرية أمن الشرقية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تفاصيل اختفاء تلميذة بالصف الثاني الثانوي، وتبين من التحريات، أن الفتاة غادرت المنزل بمحض إرادتها، وأنها توجهت إلى السوق لشراء بعض الاحتياجات الخاصة بصحبة إحدى صديقاتها، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

كانت البداية عندما رصدت مديرية أمن الشرقية، تداول خبر على صفحة بـ"فيس بوك"، يفيد باختفاء طالبة في ظروف غامضة، وبالفحص تبين مغادرة الفتاة وعودتها لمسكنها بمحض إرادتها، حيث توجهت الى السوق لشراء بعض احتياجاتها الخاصة، وكانت بصحبة إحدى صديقاتها.

كانت مديرية أمن الشرقية، أعلنت تفاصيل الواقعة، حيث قالت لما تبلغ لمركز بلبيس بالشرقية بغياب فتاة عن منزلها، عقب خروجها للمدرسة، وتداول الخبر على صفحة بـ"فيس بوك"، بالفحص تبين مغادرة الفتاة وعودتها لمسكنها بمحض إرادتها، حيث كانت برفقة إحدى صديقاتها.