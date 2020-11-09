"معيط" عن الإصلاح الاقتصادي: الناس في 2008 كانت بتموت بسبب العيش

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه ينام 4 ساعات فقط يوميًا من كثرة العمل، مشددًا على أن مصر ليست هي التي تحكم على اقتصادها، ولكن هناك مؤسسات دولية تفعل ذلك، ومن بينها البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وهناك 3 مؤسسات دولية وهي "ستاندرد آند بورز"، و"فيتش" و"موديز" صنفت الاقتصاد المصري بأنه إيجابي.

وأضاف "معيط"، في لقاء مع برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "ON" الفضائية، اليوم الاثنين، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي أجمعا أن مصر هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي ينمو اقتصادها بالموجب في أزمة كورونا.

وتابع وزير المالية، أن بعض الدول تخصم المزايا التي يحصل عليها المواطنين في مرتباتهم، وبعض الدول تلجأ لزيادة الضريبة، ولكن مصر عملتها مستقرة، وهذا يؤثر في أسعار السلع، والمستوردين يجدون كل احتياجاتهم لشراء السلع، بالإضافة لتوفير المال لمشروعات الكهرباء والطرق والأمن، وكل هذا بالمال، وإذا حدث أي خطأ ستعود الطوابير على رغيف العيش، وستعود أزمة الكهرباء.

وتابع: "الحمد لله بندي للناس، ومعدلات التضخم انخفضت لأن سياسات الإصلاح الاقتصادي نجحت، ولولا ذلك كانت مصادر مصر من العملة الصعبة تأثرت، وبالتالي لن تستطيع شراء القمح، وهذا يؤثر على رغيف العيش، وفي عام 2008 لم تستطع مصر شراء الكمية الكافية وبعض الناس كانت بتموت في طابور العيش، موضحًا "الحمد لله حاليًا كل ده متوافر".