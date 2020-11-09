وزير المالية: السيسي كان يوجه بشراء السلع الغذائية باستمرار

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الإصلاح الاقتصادي جعل مصر مصدر ثقة للمستثمرين، والحصول على التمويل الدولي، كما ساهم في دعم العمالة غير المنتظمة، وساهم في توفير مخزون آمن من السلع الغذائية في أزمة فيروس كورونا، والرئيس عبدالفتاح السيسي كان يسأل على السلع، ويقول لنا: "اشتروا أكتر، لأننا مش عارفين دول العالم هتقفل لغاية إمتى".

وأضاف "معيط"، في لقاء مع برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "ON" الفضائية، اليوم، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن الدولة كان لديها مساحة في الموازنة العامة للدولة، من أجل تمويل هذه الصفقات، رغم أن حوالي 220 مليار جنيه لم يدخلوا الموازنة في الفترة من إبريل حتى شهر يونيه، ولكن الدولة كان بها فائض جيد.

وتابع وزير المالية، أنه رغم انخفاض الناتج المحلي، فإن العجز الكلي انخفض أيضا، وحققت مصر فائضا أوليا، وعلى سبيل المثال، دفع 36 مليار جنيه للمعاشات للعلاوات الخمس، التي كان يطالب بها أصحاب المعاشات منذ 2004، وزيادات في مرتبات الناس قيمتها 34 مليار جنيه، وهذا كله في وسط الأزمة، بالإضافة لزيادة مرتبات المعلمين، ولو لم يكن مصر لديها فائض، لما استطاعت فعل ذلك، مشددا على أن مصر تعيش على نتائج الإصلاح الاقتصادي رغم أزمة فيروس كورونا، ومن المهم توافر السلع لكي لا ترتفع أسعارها.