محمد رحيم يحتفل بتخطي أغنية "بعدنا" نصف مليون مشاهدة

احتفل الملحن محمد رحيم عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، بتخطي أغنية الفنان محمد محيي الجديدة "بعدنا" نصف مليون بعد يوم واحد من طرحها.

وكتب رحيم: "الحمد لله أغنيه ⁧‫"بعدنا‬⁩" تتخطى النصف مليون مشاهدة في ثاني يوم من صدورها، كلنا سعداء برد الفعل وتعليقاتكم ورسائلكم ومفيش في الدنيا كلها أحلى منكم".

"بعدنا" هي الأغنيه الخامسة من ألبوم "بتاع زمان" لمحمد محيي، من كلمات أحمد مرزوق وألحان وتوزيع محمد رحيم.

كان طرح "محيي" مؤخرًا أربع أغاني من ألبومه الجديد وهم: "سهرانين" كلمات نور الدين حمدي وألحان محمد محيي، "قولت أخونه" كلمات نور الدين حمدي وألحان كريم حمدي، "فوضت أمري لله" كلمات أشرف أمين وألحان محمد محيي، "قضية" كلمات رضا أمين وألحان مصطفي عوض.

ولاقت أغاني الألبوم نجاحًا كبيرًَا، بالإضافة إلى نسب المشاهدات العالية، خاصة بعد عودة "محيي" القوية بعد فترة من الغياب.

وأجرى المطرب محمد محيي مؤخرًا زيارة للكينج محمد منير في منزله، وامتدت الزيارة لساعات اطمأن خلالها على الحالة الصحية للفنان محمد منير، كما تناقشا في أعمالهما الفنية المقبلة.

وشارك في اللقاء عدد من الأصدقاء المشتركين، وتحولت الزيارة لسهرة فنية، استرجع خلالها منير ومحيي ذكرياتهما سويا، فقبل سنوات كان محمد محيي ومحمد منير في شركة إنتاج واحدة، كما يتشاركان في تشجيع نادي الزمالك.