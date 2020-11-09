مجاهد: الصحة العالمية أكدت احتمالية إقرار لقاح لكورونا في يناير 2021

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن كل اللقاحات التي يتم تجربها في العالم أجمع الآن، لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" لم تتجاوز العام، وبالتالي لم نرى هناك مأمونية طويلة المدى، التي تظهر خلال سنوات، بينما نرى فقط مأمونية قصيرة المدى، وهو أثناء إجراء التجارب الإكلينكية على الكثيرين.

وأضاف "مجاهد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "mbc مصر"، أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تلقت خطابا من المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، بضرورة رفع درجة الاستعداد لجميع الدول، لاحتمالية إقرار لقاح لفيروس كورونا بحلول يناير 2021.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إلى أن منظمة الصحة العالمية طالبت السلطات الصحية بضرورة تجهيز سياسة إعطاء اللقاحات للمواطنين حال اتاحته، وضمان التسجيل الطارئ للقاحات، ويُعني "التسجيل الطارئ" هو عدم انتظار نتيجة المأمونية طويلة المدى والاكتفاء بمأمونية قصير المدى.

أعلنت شركة "فايزر" الأمريكية للأدوية، اليوم الإثنين، أن لقاحها ضد كورونا فعّال بنسبة 90% وفق نتائج المرحلة الثالثة من التجارب، وتأمل شركة فايزر"Pfizer"، بأن تكون أول شركة أمريكية لتصنيع الأدوية تكشف عن بيانات ناجحة من المرحلة الأخيرة من تجربة لقاح فيروس كورونا.