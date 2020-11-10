اقتصادي عن سبل استفادة مصر من السوق البريطانية: علاقتهما طويلة الأمد

علاقة استراتيجية طويلة الأمد، تربط بين مصر وبريطانيا، تحدث عنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قائلًا إنّ الحكومة المصرية تعتقد أنّه بعد إتمام إجراءات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، سيتعين عليها الاستفادة من موقع مصر كـ"مركز للتجارة وبوابة إلى أفريقيا".

وأضاف مدبولي، خلال كلمته أمام الغرفة التجارية "المصرية – البريطانية"، خلال الجلسة الافتتاحية الافتراضية لمؤتمر "أسبوع مصر: الطريق نحو النمو الاقتصادي المستدام"، والتي ألقاها عبر الإنترنت، أن مصر وبريطانيا كليهما يواجهان تحدى مرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي، والموجة الثانية لفيروس "كورونا" فضلاً عن التحديات الإقليمية المتنامية.

ومن جانبه قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن مصر عملت على تأهيل البنية التحتية ثم توطين صناعات جديدة وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار لتكون بوابة لأفريقيا، وهو ما يصب في صالح المزيد من العلاقات والمصالح الاقتصادية بين مصر وبريطانيا اللتان تربطهما علاقة طويلة، وتسويق أمثل لحجم مشروعا ت قائمة وجاري الاستثمار فيها على أرض مصر، بناء على ما قامت به مصر خلال الفترة الماضية.

وأضاف "الشافعي" لـ"الوطن"، أنه بفعل القوانين الجاذبة للاستثمارات والمناخ الآمن الذي تنعم به مصر وما قامت به الدولة من ربط بينها وبين دول إفريقيا، والعمل على أن تكون مصر بوابة أفريقيا بناء على اتفاقية التجارية الحرة، آن الأوان أن تتصدر مصر مشهد جذب الاستثمارات وتوطين الصناعات، وتعمل على زيادة المنفعة الخاصة بينها وبين بريطانيا.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن كل دول تعلم جيدا ما تريدة من الدولة الأخرى، ومصر تريد من انجلترا مشروعات واستثمارات غير موجودة لمنتج غير موجود، مقابل ما تحتاجه بريطانيا من مصر، وهو المزيد من السلع والمنتجات التي تقدر من خلالها تحقق ما يحتاجه المستهلك البريطاني، من خلال منتجات مصرية أو تم تصنيعها في مصر.

وتابع أن كل هذا يُحدث نوعا من التناغم في العلاقات، والوصول لطاولة مفاوضات يحقق ما يرجوه الشعبين والحكومتين لتحقيق الصالج العام والمنفعة الكاملة، والوصول لنقطة اتفاق والترسيم بحسبها، وهي خطوة تحسب للحكومة المصرية.