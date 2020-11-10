فاوتشي: لقاح "فايزر" لعلاج كورونا قد يكون قبل نهاية 2020

قال أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، إن الولايات المتحدة قد يكون لديها جرعات من لقاح للوقاية من فيروس كورونا الذي تطوره شركة فايزر قبل نهاية عام 2020، حيث استقبل الخبر باعتباره "أمرا عظيما".

وأعرب " فاوتشي" عن عدم وجود نية لديه لترك موقعه، حيث يعتقد أنه سيبقى في منصبه الحالي في الوقت الراهن، كما أوضح في مقابلته مع شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية، وفقا لما تناولته سكاي نيوز عربية.

وأوضح مدير المعهد أن الرئيس دونالد ترامب، انتقده علنا، ولم يتحدث إليه منذ أوائل أكتوبر الماضي.

وكانت أعلنت شركتا "فايزر" و"بيونتيك" ثبات نجاح اللقاح الذي تعملان على تطويره ضد فيروس كورونا المستجد، وهو ما رحبت به منظمة الصحة العالمية، مؤكدة أنه من الممكن أن "يغير الوضع الوبائي للفيروس بحلول مارس 2021".

وأوضحت الشركتان في وقت سابق، أن اللقاح ضد "كوفيد-19" الذي تعملان على تطويره "فعّال بنسبة 90%"، وذلك بعد إجراء التحليل المبدئي لنتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، وهي الأخيرة قبل التقدم على طلب ترخيصه.

كما أعلنتا أنه جرى قياس "هذه الفعالية للقاح" من خلال إجراء مقارنة بين عدد الحالات المشاركة التي أصيبت بفيروس كورونا المستجد في المجموعة التي تلقت اللقاح وعدد المصابين في مجموعة أخرى تلقت لقاحا وهميا، "بعد 7 أيام من تلقي الجرعة الثانية" و28 يوما من تلقي الجرعة الأولى، في بيان مشترك صدر عنهما.

وغرد مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، على تويتر: "نرحب بأخبار اللقاح المشجعة من (فايزر) و(بيونتيك).. ونحيي جميع العلماء والشركاء حول العالم، الذين يطورون أدوات جديدة آمنة وفعالة للتغلب على كوفيد-19".