نشرة أسعار السلع والمنتجات اليوم.. اللحم المفروم يصل لـ110 جنيهات

تقدم "الوطن"، في إطار الخدمات اليومية والمتنوعة التي تقدمها للمتابعين والقراء، نشرة أسعار السلع والمنتجات الغذائية مثل أسعار الخضروات، وأسعار الفاكهة، وأسعار السمك، اليوم، الثلاثاء 10 نوفمبر الحالي، في السوق المصري على النحو التالي:

أسعار الفاكهة

اختلفت أسعار الفاكهة في الأسواق؛ إذ تراوح سعر كيلو بين 5 و10 جنيهات، وسعر كيلو البلح تراوح بين 8 إلى 25 جنيهًا، والموز 10 جنيهات، وتراوح كيلو العنب بين 10 و15 جنيهًا، وكيلو الكمثرى بين 8 و15 جنيهًا، والجوافة بـ7 جنيهات.

أسعار الخضروات

وصل سعر كيلو الخيار إلى 10 جنيهات، فيما وصل البصل إلى 5 جنيهات، وبلغ سعر كيلو الفلفل الألوان 16 جنيهًا، وسعر كيلو الثوم وصل إلى 27 جنيهًا، فيما سجل سعر كيلو الملوخية 5 جنيهات، وتراوح سعر كيلو البطاطس بين 1.5 جنيه و6 جنيهات.

أسعار البقوليات

اختلفت أسعار البقوليات في الأسواق، ليتراوح سعر الفول البلدي بين 24 و28 جنيهًا، بينما سعر كيلو الفول المستورد بين 11 و13 جنيهًا، والعدس بين 15 و16 جنيهًا، وكيلو الفاصوليا بـ24 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو اللوبيا بين 32 و34 جنيهًا.

أسعار الطيور والدواجن

تتراوح أسعار الدواجن البلدي بين 30 و32 جنيهًا، والدواجن البيضاء بسعر 26 جنيها، وسجّل سعر البط المسكوفي 39 جنيها، والبلدي نحو 47 جنيها للكيلو، وسعر الكيلو من الديك الرومي نحو 49 جنيها، والأرانب 38 جنيها للكيلو، فيما تراوح سعر زوج الحمام البلدي بين 50 و55 جنيهًا.

أسعار اللحوم

اختلف سعر لحم الكندوز بين 90 إلى 110 جنيهات للكيلو، أما سعر الكبدة فيتراوح بين 80 إلى 100 جنيه للكيلو، فيما تراوح سعر لحم الضأن بين 100 و130 جنيهًا، وسجّل سعر الكبدة المجمدة 40 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر لحم البتلو بين 100 و130 جنيهًا، واللحم المفروم بين 90 و110 جنيهات للكيلو.

أسعار منتجات الألبان

وصل سعر كيلو اللبن السائب إلى 13 جنيهًا، بينما تراوح سعر اللبن المعبأ بين 15 و22 جنيها للعلبة اللتر، فيما وصل سعر علبة الزبادي البلدي إلى 3 جنيهات، وسعر علبة الزبادي المعبأ إلى 3.5 جنيه.

أسعار السمك

تراوح سعر السمك البلطي بين 17 و45 جنيهًا للكيلو، والجمبري يبدأ من 80 إلى 500 جنيه، بينما بلغ سعر سمك المكرونة 79 جنيهًا للكيلو جرام، وتراوح سعر كيلو سمك الماكريل بين 19 و40 جنيهًا.