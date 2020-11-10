الجيش الإثيوبي يسيطر على مطار مدينة حميرا

سيطر الجيش الإثيوبي على مطار مدينة حميرا في إقليم تيجراي، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية".

وقال زعماء إقليم تيجراي المضطرب بشمال إثيوبيا أمس الإثنين، إن الحكومة الإثيوبية بقيادة رئيس الوزراء آبي أحمد شنت أكثر من عشر ضربات جوية ضدهم في الأيام الأخيرة.

ولم تذكر الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، التي تحكم المنطقة الشمالية على الحدود مع إريتريا والسودان، أي إصابات في بيان لها على "فيسبوك"، بحسب شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية.

وكان آبي أحمد أطلق عمليات عسكرية في إقليم تيجراي، ردا على ما قال إنه هجوم على قوات الحكومة الاتحادية.

ويتصاعد التوتر منذ سبتمبر الماضي عندما أجرى الإقليم انتخابات في تحد للحكومة الاتحادية، التي وصفت التصويت بأنه "غير قانوني".

وتبادل الجانبان في الأيام القليلة الماضية الاتهامات بالتخطيط لإشعال صراع عسكري.

ولا يشكل سكان تيجراي سوى 5% من عدد سكان إثيوبيا البالغ 109 ملايين نسمة، لكن الإقليم أشد ثراء وتأثيرا من أقاليم أخرى كثيرة أكبر في البلاد.

وتفجر العنف مرات عدة منذ تولي آبي السلطة. وفي مطلع الأسبوع قتل مسلحون 32 شخصا وأضرموا النار في أكثر من 20 منزلا في غرب إثيوبيا.