مستشار الرئيس: مصر على تواصل مع كل الهيئات القائمة على إنتاج لقاح كورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، إن الدولة المصرية على تواصل كامل مع كل المؤسسات والهيئات العالمية، القائمة على إنتاج لقاحات فيروس كورونا، خاصة المؤسسة العالمية المعتمدة "جافي"، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان قد حضر فيديو كونفرانس، بدعوة من رئيس وزراء بريطانيا، لمناقشة قضية اللقاحات.

وأضاف "تاج الدين" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى، في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن هذه المؤسسة هي التي تحصل على الداتا والمعلومات العلمية الدقيقة عن هذه اللقاحات، مؤكدا أننا نتابع معهم لحظة بلحظة، منذ إعلان وجود تجارب إكلينيكية لإنتاج لقاح.

وأكد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، أن مصر لها حصة من هذه اللقاحات عندما تعتمد، و"في الآخر هيبقي في توافر كامل لهذه اللقاحات، بحيث توزع على كل دول العالم، ومن حيث الناحية العلمية الطبية والأكاديمية فإننا نتابع بشكل جيد، وبعض اللقاحات يجري عليها تجارب إكلينيكية في مصر، وهناك تواصل مع كل الدول التي تنتج هذه اللقاحات".

وأضاف الدكتور محمد عوض تاج الدين، أن هناك بعض الشركات أرسلت جوابات؛ "لتحدد ما هو ترتيب هذا التواصل، بحيث نحدد الكمية أو نوعية اللقاح اللي هيكون موجود"، مؤكدا أن مصر سيكون لها حصة مؤكدة من هذه اللقاحات عند إنتاجها تجاريا، و"لكن التواصل العلمي والسياسي والطبي مع كل المنتجين من ناحية وعلى المؤسسة العالمية التي ترتب وتتابع، فنحن معها على تواصل علمي".

وفي وقت سابق، شدد مستشار الرئيس، على أهمية استمرار الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد؛ لأن الكثير من دول العالم تمر بموجة وبائية شديدة.