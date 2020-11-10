سفير ألمانيا يهدي الثقافة مدونة موسيقية نادرة لبيتهوفن

استقبلت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، سيريل ﭼان نون سفير ألمانيا بالقاهرة، بحضور الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، والمايسترو أحمد الصعيدي القائد الأساسي لأوركسترا القاهرة السيمفوني، وذلك لبحث سبل دعم أطر التعاون الثقافي والفني بين البلدين.

وخلال اللقاء، أكدت عبدالدايم عمق العلاقات التاريخية بين مصر وألمانيا، والتي يتم ترجمتها واقعيا بوجود شراكات استراتيجية بينهما في المجالات كافة، ومنها التبادل الثقافي والفني بين البلدين، كما أكدت أهمية الدور الحيوي الذي يمكن أن تلعبه القوى الناعمة للبلدين في إحداث التقارب الوجداني المثمر بين الشعبين العريقين، لا سيما تعظيم الاستفادة منها في بناء الشخصية الإنسانية وتفعيل مفاهيم السلام بين شعوب العالم.

ولفتت إلى مناقشة تنفيذ عدد من المشروعات في مختلف المجالات الفنية والفكرية، والتي من شأنها إلقاء الضوء على الحراك الإبداعي في المجتمعي.

ومن جانبه، قال السفير الألماني بالقاهرة: تربطنا علاقات وجدانية تاريخية مع مصر، وهي بلد زاخر بأنواع متفردة من التراث الإنساني، الذي يُجسد تمازج الحضارات والتاريخ والثقافة، لافتا إلى سعي بلاده نحو إحداث حالة من الحراك الثقافي المتبادل مع مصر، بفضل ما تمتلكه من مقومات حضارية يمكن استثمارها لتحقيق نشر الكثير من القيم الإنسانية السامية، كما أكد احترامه الكامل للدور الفعال الذي تنفذه الدولة المصرية في هذا الشأن.

وضمن بادرة طيبة تُجسد تقديره الكبير للدور الريادي للقوى المصرية الناعمة، حرص السفير الألماني على إهداء وزارة الثقافة المصرية النسخة الأصلية الكاملة والنادرة لمدونة أوبرا "فيديليو"، قائلا إنّه لمن دواعي سروري أن تحتفظ مصر بقطعة أصلية من أعمال "بيتهوفن"، إذ تُمثل قيمة تراثية وفنية كبيرة داخل المجال الفني العالمي، إعلاءً لقيم السلام والمحبة بين الشعبين.

وشهد اللقاء الاتفاق على إقامة العديد من الاحتفالات الموسيقية بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، احتفاءً بذكرى مرور 250 عاما على ميلاد الموسيقار العالمي "بيتهوفن"، تقد خلاله أوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو أحمد الصعيدى، أوبرا "فيديليو" التي أبدعها بيتهوفن، وذلك يومي 27 و28 مارس 2021، وبمشاركة السوليستات هاني الشافعي، بيتنا جنسن، ماري بيير روي، تيير تازهيجولوف، كارستن وتموزر، كارستن وتموزر، ديفيد ويكهام، عمرو مدحت، وبمشاركة كورال أكابيلا، وإخراج هشام الطلي.

وتقام الحفلات برعاية السفارة الألمانية التي تطوعت مجانا بإمداد أوركسترا القاهرة السيمفوني، بالمدونات الموسيقية لأوبرا "فيديليو"، وتأتي أهميتها باعتبارها العمل الأوبرالي الوحيد الذي كتبه "بيتهوفن" عبر مسيرته الفنية الزاخرة بالأعمال الرائعة.