تفاصيل المنصة الإلكترونية الموحدة للكهرباء.. تقدم 17 خدمة

كشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة، تفاصيل المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء، والتي تقدم 17 خدمة إلكترونية للمواطنين.

وقال حمزة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عبدالكريم، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولي، إنّ العداد مسبوق الدفع، يحمل الكثير من المزايا، أبرزها عدم تدخل العنصر البشري، والعملية بأكملها تكون مبرمجة داخل العداد، كما يساعد المواطن في معرفة استهلاكه أولا بأول، ومن ثم يمكنه التحكم في استهلاكه.

وأكد وجود تغير وطفرة كبيرة بقطاع الكهرباء في مصر، وما تمثله من حجر أساس في المشروعات التنموية، والاستثمار، والربط العالمي وتوصيل الكهرباء والعديد من المجالات الأخرى.

الكهرباء: الدولة تنفق مليارات الجنيهات لتطوير القطاع بمختلف المحافظات

وصرح الدكتور أيمن حمزة، في وقت سابق، بأنّ هناك تغيرا وطفرة كبيرة في قطاع الكهرباء، باعتباره حجر أساس للمشروعات القومية، والرئيس عبدالفتاح السيسي مهتم بشدة بهذا القطاع، لحل المعاناة التي كانت تحدث في الماضي، والآن يوجد احتياطي في الطاقة الكهربية لدى مصر، بنسبة 25%، ويتم تطوير الشبكات وتنويعها.

وأضاف أنّ مصر تصرف مليارات الجنيهات، من أجل التطوير الدائم لقطاع الكهرباء، التي تصل حاليا دون انقطاع في الصعيد والدلتا، ومؤخرا في شبه جزيرة سيناء والوادي الجديد، خاصة أنّ المشروعات الاستثمارية الضخمة الخاصة بتحلية المياه، تحتاج إلى انتظام في الكهرباء.

ولفت إلى أنّ مصر تسير وفق برامج زمنية محددة، وستنتهي بالاعتماد بنسبة 20% على الطاقة المتجددة قبل عام من نهاية المخطط، كما وقعت ربطا للكهرباء مع السودان الشقيقة في أبريل الماضي، بقدرة 70 ميجا وات، وستحسن القدرة لتصل إلى 300 ميجا وات.

وأشار المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إلى أنّ مصر تجرى دراسات حاليا، لتركيب كابلين بحريين مع اليونان وقبرص، وكل مرحلة ستكون قدرة الكابل 1000 ميجا وات، وسيتم الربط لأول مرة بين أفريقيا وأوروبا، لتصدير الكهرباء، وكذلك الطاقة المتجددة، خاصة بعد استثمار مصر المميز في المحطة الشمسية "بنبان" في أسوان، بقيمة أكثر من ملياري دولار.