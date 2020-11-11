بدء زراعة الكتان في 3 محافظات لإنتاج الزيت الحار والأقمشة

بدأ المزارعون في محافظات الدقهلية والغربية وكفر الشيخ في زراعة محصول الكتان، والذي يطلق عليه "الذهب الأخضر"، حيث تبدأ زراعته في النصف الأول من نوفمبر من كل عام.

واستعدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في معهد بحوث المحاصيل الحقلية بطرح أصناف جديدة موفرة للمياه، وذات قيمة اقتصادية عالية، لتلبية حتياجات مصانع الغزل والنسيج، وإنتاج زيت الطعام "الزيت الحار" وكذلك الأعلاف.

وطرح المعهد التابع لمركز البحوث الزراعية هذا العام ثلاثة أصناف جديدة للكتان هذا العام، وهي جيزة 11، وجيزة ،12 وسخا 6، لزراعة ما يقرب من 25 ألف فدان من الأصناف ثنائية الغرض، وتعطي محصول عالٍ من 5 إلى 6 أطنان للفدان، وتمتاز بتحملها الجفاف والانتاجية العالية.

ووفقًا لتقرير وزارة الزراعة، تساهم المساحة المزروعة في سد فجوة استيراد بذرة الكتان لإنتاج الزيوت وزيادة الصادرات المصرية من الألياف، ويستفاد منه فى صناعة الأعلاف والخشب الحبيبي.

وأوضح لتقرير أن الألياف الطويلة من الكتان تنتج خيوطًا فاخرة، بينما يتم الاستفادة من الخيوط الأقل في صناعة الحبال والدوبارة وأوراق العملة البنكنوت وفلاتر السجائر، فضلًا عن وجود العديد من المزايا الاقتصادية والصحية لإنتاج وتصنيع الكتان.

وأكد تقرير البحوث الزراعية، أنه يمكن الاستفادة من السيقان في صناعة الخشب الحبيبي، والاستفادة من زيوت الكتان فى صناعة زيوت البويات.

ويعرف الزيت الحار بقدرته على علاج أمراض القلب والحد من مخاطر أمراض الزهايمر حيث يقوي الذاكرة، و20% من زيوت بذرة الكتان تُستخدم فى إنتاج زيوت الطعام، و80% منها تُستخدم فى إنتاج زيوت البويات.

وينتج فدان الكتان 5.5 طن بقيمة تتجاوز 20 ألف جنيه لقش الكتان، بخلاف قيمة منتجات بذور الكتان، والتي تصل إلى 500 كجم من البذور لكل فدان، 500 كجم من الألياف.

ويصل ثمن طن الألياف من الكتان إلى ما يقرب من 50 ألف جنيه، وسعر البذرة 20 ألف جنيه للطن، أي أن العائد يصل إلى 70 الف جنيه للفدان.

وتستخدم زيوت بذرة الكتان في صناعة زيوت البويات الصناعية، بينما يستخدم من 13 إلى 20% من زيوت بذرة الكتان في استخدام فى إنتاج زيوت الطعام.

وزيت الكتان له رائحة مميزة تزيد مع التخزين والبذور، وتحتوى على أكثر من 98% من مادة ليجنام المضادة للسرطان، و97% أكثر من الألياف وأوميجا 3، وهذه المواد تفيد فى تقليل الكولسترول وأعراض ما قبل الدورة والإقلال من الوزن ومرض السكر، وكذلك يعالج أمراض الكبد وذلك بأخذ ملعقة فى الصباح كل يوم ولمدة شهر كامل.