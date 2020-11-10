مطروح تواصل سحب مياه الأمطار من شوارع المدن الرئيسية بالمحافظة

كثفت مجالس المدن بمحافظة مطروح، جهودها للتعامل مع تداعيات الأمطار والسيول التى شهدتها المحافظة خلال الأسبوع الجاري، خاصة على الطريق الدولى ومداخل المدن والشوارع الرئيسية.

وواصل مركز ومدينة الحمام، تحت إشراف وجيه عبد الرازق، رئيس المدينة، أعمال سحب تراكمات مياه الأمطار التى تعرضت لها المدينة، وخاصة في الشوارع الرئيسية والفرعية والمدخل الرئيسى للمدينة "شارع إسكندرية".

وإستكملت إدارة الإنارة بالمجلس أعمال الصيانة للخطوط الأرضية بشارع الإسكندرية وكابلات الإضاءة العامة بمحول الورشة بالمدينة، كما دفع مركز ومدينة الضبعة برئاسة العميد محمد فوزى، بفريق إدارة الأزمات بمركز الضبعة، لسحب مياه الأمطار من شوارع المدينة والطريق الدولى الساحلى "مطروح - الإسكندرية".

وفى سياق متصل، كثف مركز ومدينة العلمين، برئاسة المهندس مسعد عبد الهادي الشحات، رئيس المدينة، جهوده لإزالة مياه الأمطار ومنع تراكمها على الطريق الدولي بالساحل الشمالى، مع إستمرار سحب مياه الامطار داخل مدينة العلمين.

كانت محافظة مطروح شهدت على مدار الأيام الثلاثة الماضية سقوط أمطار رعدية شديدة على العديد من المناطق والقرى الساحلية ومنها مرسى مطروح وسيدى حنيش ورأس الحكمة والضبعة والعلمين والعلمين الجديدة وسيدى عبدالرحمن والحمام.

ولم تهدأ الأمطار على مدار الأيام الثلاثة واستمرت في الهطول بجميع مناطق بمطروح والساحل الشمالى، وسط تأثر الشوارع بمختلف الأحياء السكنية والطرق الدولية والمقابر وبعض الأحياء كوادي الرمل والقصر ومنطقة الكيلو 2 شارع 15، وحي الزهور بالكيلو 4، فيما قررت جامعة مطروح تعطيل الدراسة لمدة يومين بجميع كليات الجامعة، كما قرر المحافظ تعطيل الدراسة فى المدارس، بسبب سوء الأحوال الجوية.