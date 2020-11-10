كفر الشيخ تتلقى 94 ألف "طلب تصالح" على مخالفات البناء

أعلنت محافظة كفر الشيخ، أن عدد طلبات التصالح على مخالفات البناء التي تلقتها المحافظة حتى اليوم، بلغت 94 ألفا و775 طلبًا، مشيرة إلى أن المبلغ المحصل سيعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة، من بينها توصيل مرافق للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة، مشيداً بإقبال الأهالي على التصالح.

وأكدت المحافظة، في بيان لها، أنها تقدم كافة التسهيلات لراغبي التصالح، خاصةً بعد تخفيض سعر المتر بالقرى والمدن بنسبة تراوحت بين 35 و50%، ما زاد الإقبال على المراكز التكنولوجية الـ9 بالمدن، بالإضافة إلى إطلاق البوابة الإلكترونية "محليات"، واستقبال راغبي تقديم طلبات التصالح في 88 مدرسة بالقرى، و13 مركزاً للمعلومات بالوحدات المحلية.

وأضافت أنه تم التوسع في مراكز تلقي الطلبات لضمان عدم وجود زحام بالمراكز التكنولوجية حفاظاً على صحة المواطنين، مشيراً إلى العمل على توفير خدمة سداد قيمة جدية التصالح، بنسبة 25%، من خلال كارت الفيزا.

وشهدت المراكز التكنولوجية بمدن ومراكز المحافظة، وموقع "محليات" إقبالاً كبيراً من المواطنين، لتقديم طلبات التصالح، وتسديد نسبة 25% رسوم جدية التصالح، في ظل التيسيرات التي قدمتها المحافظة للراغبين في التصالح على مخالفات البناء.

وأكدت المحافظة انتظام العمل في جميع المراكز التكنولوجية طوال أيام الأسبوع، والعمل حتى الساعة السادسة مساءً، وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، لتقديم كافة التسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات، قبل انتهاء المدة المحددة.

ووجَّهت رؤساء المراكز والمدن إلى ضرورة استكمال العمل بجدية، والتعاون والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة، في ملف التصالح على مخالفات البناء، مشيرا إلى الإقبال الكبير بعد تخفيض رسوم التصالح، ووعي أهالي كفر الشيخ بتصحيح أوضاعهم في مخالفات البناء وفقاً للقانون، لضمان عدم تعرضهم لإزالة المخالفات، لافتاً إلى تسليم المتقدمين شهادة لتقديمها للجهات المختصة، بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح، لحين انتهاء التقييم والبت في الطلب من قبل اللجنة المختصة.