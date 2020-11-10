المهندسين: دورات تأهيلية للحصول على درجة استشاري في ضبط جودة التنفيذ

قال المهندس أحمد رمزي، رئيس الشعبة المدنية بالنقابة العامة للمهندسين، إنه بناء على التنسيق بين شعبة مدني وهيئة مكتب النقابة العامة، والمجلس الأعلى للنقابة، تقرر تعديل مجال استشاري إشراف على التنفيذ، إلى مجال ضبط جودة التنفيذ.

وأضاف رمزي بحسب بيان للنقابة، أنه توافقت شعبة مدني مع هيئة المكتب ومجلس النقابة، بخصوص مهندسي مدني، الذين تقدموا للحصول على درجة استشاري في الإشراف على التنفيذ.

ولفت رمزي إلى أن الشعبة المدنية ستنظم بالتعاون مع نخبة من أساتذة كلية الهندسة والمهندسين الاستشاريين المتخصصين في هذا المجال، دورة تدريبية للتأهيل للحصول على درجة الاستشاري في مجال ضبط جودة التنفيذ، مضيفا أنه سيتم لاحقا الإعلان عن الموعد والتفاصيل كاملة.

كانت شعبة الهندسة المدنية برئاسة المهندس أحمد رمزى، اختتمت فعاليات سلسلة محاضراتها المجانية آخر اكتوبر الماضي، في مجال المنشآت الخرسانية والكباري، وكرمت الأساتذة والقامات العلمية، التي تطوعت بإعطاء هذه المحاضرات.

وأعرب رئيس الشعبة المدنية، عن سعادته لتنظيم المحاضرات السبع فى مجال المنشآت الخرسانية والكباري، التي تم تنظيمها خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر، كاشفا عن البدء في تنظيم سلسلة محاضرات أخرى، فى أحد مجالات الهندسة المدنية، فى نهاية شهر نوفمبر الجاري.

وأبدى رمزى، أمله أن تكون الشعبة استطاعت فى تقديم ما هو مفيد للمهندسين، واعدا ببذل كل الجهود فى المرحلة المقبلة، لتحقيق كل طلبات المهندسين، والاستفادة من آرائهم التى شملتها استمارات الاستقصاء.

وشهدت الاحتفالية، عقد آخر المحاضرات السبع المجانية لشعبة الهندسة المدنية تحت عنوان "التحديات الإنشائية التي تواجه تصميم المبانى العالية في مصر"، حاضر فيها الأستاذ الدكتور مهندس طارق كمال حسان أستاذ المنشآت الخرسانية بكلية الهندسة جامعة عين شمس.

كما تم تكريم المتطوعين في تقديم المحاضرات، حيث قام المهندس هانى ضاحى، نقيب المهندسين، بتسليمهم درع النقابة وشهادات التقدير، وكذا تسليم المهندسين شهادات حضور المحاضرات البالغ عددهم 285 مهندسا.