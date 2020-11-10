عاجل.. استقالة وكيل البنتاجون للشؤون السياسية بعد خلاف مع البيت الأبيض

أفادت قناة "سكاي نيوز"، باستقالة وكيل البنتاجون للشؤون السياسية جيمس أندرسون، بعد خلاف مع "البيت الأبيض".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أقال مايك كوبربيرج، عالم المناخ في وزارة الطاقة، الذي كان يجري بحثا حكوميا حول ظاهرة الاحتباس الحراري، من منصبه، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست".

وأبلغ "كوبربيرج"، الذي كان يقود البرنامج الأمريكي لأبحاث التغيير العالمي، الجمعة الماضية، أن مهمته قد انتهت.

وأشارت الصحيفة، إلى أن هذا القرار قد يؤثر على التقييم الوطني المقبل للمناخ، الذي من المفترض نشره في العام 2023؛ إذ أن برنامج البحث الفيدرالي مرتبط به.

ولفتت وسائل إعلام أمريكية إلى أنه من المتوقع أن يتم استبدال "كوبربيرج" بديفيد ليجيتس، الذي عين مؤخرا نائبا لمساعد وزير الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، ضمن سلسلة تغييرات وتعيينات يجريها "ترامب" في الوقت الحالي؛ إذ أكد يوم أمس، أنه أقال وزير الدفاع مارك إسبر، وعين خلفا له كريستوفر ميللر، مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب.

وكتب "ترامب" في تغريدة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يسعدني أن أعلن أن كريستوف ميلر الذي يحظى باحترام كبير، وجرت الموافقة عليه بالإجماع من قبل مجلس الشيوخ في وقت سابق، سيكون وزير الدفاع بالإنابة، ومفعول هذا القرار يسري بشكل فوري".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "كريس سيقوم بعمل عظيم!"، متابعا: "إسبر أُنهيت مهامه وأنا بودي أشكره على الخدمة التي أسداها".

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن "إسبر"، قد جهز استقالته من إدارة دونالد ترامب التي أضحت على بعد 70 يوما من تسليم السلطة إلى الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن.

وفي يونيو الماضي، كان وزير الدفاع الأمريكي المقال، أثار غضب الرئيس ترامب، حينما عارض بشكل صريح أي لجوء إلى ما يعرفُ بـ"ميثاق التمرد"، وهو قانون يعود إلى سنة 1807 من أجل التعامل مع احتجاجات ذات طبيعة عرقية.