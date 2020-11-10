"بنتلي" تعتزم التحول للسيارات الكهربائية بحلول 2030

في ظل التحول الكهربائي الذي حل على صناعة السيارات العالمية، والإجراءات المشددة من الاتحاد الأوروبي بشأن تخفيض نسب الانبعاثات الضارة بالبيئة، أعلنت شركة "بنتلي موتورز" إسقاط محركات الاحتراق الداخلي من سياراتها بحلول عام 2030، وتحويل مجموعة الطرز بالكامل إلى سيارات كهربائية.

وأكدت مجموعة فولكس واجن المالكة لـ"بنتلي" أنها ستضيف سيارتين هجينتين بقابس كهرباء "قابلة للشحن" فب العام المقبل، موضحة أن أول سيارة كهربائية بالكامل ستكون فى عام 2025.

ومن جانبه، أوضح "ماتياس رابى" رئيس الهندسة في "بنتلي" خلال عرض تقديمي من خلال الإنترنت، أن السيارة ستكون الأولى من بين عائلة متكاملة من السيارات الكهربائية التى ستنتجها الشركة، حيث تعد هذه التحركات جزءً من استراتيجية "بنتلي" لوضع نفسها كشركة مسؤولة اجتماعيًا، بهدف أن تكون محايدة من حيث المناخ والكربون بحلول عام 2030.

بينما أضاف الرئيس التنفيذى للشركة "أدريان هولمارك": "نريد شركة خالية من الكربون من البداية الى النهاية بحلول عام 2030.

الجدير ذكره أن بنتلي لم تعلن تفاصيل الطرازات التي ستتحول، ولكن التوقعات هي أن بنتلى كونتينيتال ستتحول إلى سيارة هجينة في الإصدار الجديد لها المتوقع فى عام 2021 كموديل لعام 2022، وستكون السيارة الثانية هى الـSUV الفارهة "بنتايجا"، وأول سيارة كهربائية بالكامل من "بنتلي" في عام 2025 كمويدل لعام 2026.

وتستغنى "بنتلي" عن محركها الشهير W12 تدريجيًا، وفي عام 2021 ستعلن عن اقترانه بمحرك كهربائي بأول سيارة هجينة، وفي عام 2026 سيكون آخر استخدام لهذا المحرك الذى حقق نجاحًا ومبيعات مبهرة منذ الإعلان عنه لأول مرة في عام 2001.