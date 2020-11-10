"الصحة": لم نصرح لأي معامل خاصة بإجراء تحاليل "PCR"

قالت نانسي الجندي، رئيس الإدارة المركزية للمعامل في وزارة الصحة، إن الـ61 معملا مركزيا لتحاليل الـ"PCR" يعملون بالفعل على مستوى الجمهورية، ومن بينها 27 معملا يمكنها إصدار تحاليل السفر، وهي مرتبطة بالمعامل المركزية في كل المحافظات، وتصدر نفس الشهادات الموجودة في القاهرة.

وأضافت "الجندي"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، ومصطفى شردي، على قناة الحياة الفضائية، الثلاثاء، أن الوزارة حصلت على الاعتماد الدولي لتحاليل الـ"PCR"، وهي المعامل الوحيدة المعتمدة في مصر والشرق الأوسط.

وأكدت رئيس الإدارة المركزية للمعامل في وزارة الصحة، أنه لا توجد أي تصاريح لأي معمل خاص لعمل تحاليل "PCR"، والمعامل التي تصدر هذه الشهادات هي غير مرخصة، وهناك حملات من إدارة العلاج الحر لكي توقف هذا الأمر.

ولفتت إلى أن بعض المعامل تصدر شهادات بعدم إصابة الشخص بفيروس كورونا، ولكن الحقيقة أنه مصاب، والعكس صحيح أحيانا، مشيرة إلى أنهم عندما يكتشفون معامل من هذه النوعية يبلغون بها إدارة العلاج الحر لاتخاذ اللازم.

وأشارت، إلى أن الوزارة أجرت خلال الفترة الماضية مليون مسحة، وهذا لا يعني أنهم مليون شخص، لأن المصاب الواحد يمكن أن يؤخذ له ست أو سبع مسحات للاطمئنان على نسبة الإصابة بالفيروس.

وأكدت أن الوزارة لديها استعداد لعمل مسحات لكل المحتاجين، والنتيجة تظهر خلال 24 ساعة، وبعض المسحات تكون طارئة يكون الوقت أقل من ذلك، ولكن لا تزيد عن 24 ساعة لظهور النتيجة، موضحة أن المواطن يذهب إلى أي مستشفى حكومي، والمستشفى يحيله إلى المعامل المركزية، والمسحات التي تجريها وزارة الصحة كلها مجانا، ومن يجرون المسحات من أجل السفر هم من يدفعون مقابل الخدمة فقط.

وأوضحت، أنهم يجرون مسحات أيضا للمتطوعين لاختبار اللقاح، ويتابعون عينات الأجسام المضادة فيما بعد، ويرسلون النتائج إلى الجهات المنوط بها تحليل النتائج، لافتة إلى أنهم رصدوا بالفعل وجود أجساما مضادة في أجسام من خضعوا لاختبار اللقاح.