"الري" ترد على شكوى مواطنة: اسمك ليس ضمن المعينين بالوزارة

قالت وزارة الري والموارد المائية، بخصوص شكوى مواطنة من تعيينها بالجهاز الإداري بالدولة بدون علمها، تبين من خلال الأجهزة المختصة بالوزارة، التي بحثت الشكوى، أن هذا الاسم غير مدرج في نظام الدفع الإلكتروني الخاص بالمرتبات، وليس لها أي بطاقات صرف خاصة بأجهزة الوزارة، ولم يسبق تعيينها فى أي من جهات وزارة الموارد المائية والري.

جاء ذلك، في ضوء ما نُشر ببعض وسائل الإعلام يوم الخميس الماضي، عن تضرر المواطنة أسماء السيد الشحات حسنين، من قرية البرامون بمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، من اكتشاف تعيينها بالجهاز الإداري للدولة، وذلك بالإدارة المتكاملة لهندسة ري أرمنت بمحافظة قنا، ومؤمن عليها دون علمها.

في سياق آخر، عقد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري اليوم، اجتماعا لمتابعة تنفيذ الأعمال الخاصة بتركيب شبكات المراقبة والتحكم في آبار المياه الجوفية بمحافظة الوادى الجديد، وذلك بحضور الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير والمهندس سيد سيركيس رئيس قطاع المياه الجوفية والدكتور أيمن السيد رئيس قطاع الرصد والاتصالات والمعلومات.

وكانت وزارة الري، وقعت بروتوكول تعاون مشترك مع محافظة الوادى الجديد بهدف إنشاء وتنفيذ منظومة رصد وتحكم للآبار السطحية والعميقة لمراقبة تشغيل الآبار أوتوماتيكيًا عن بُعد ومتابعتها من غرفة تشغيل مركزية بالمحافظة وذلك لمراقبة السحب الآمن من الآبار وحساب معدلات الإستهلاك لكل بئر على حده وتجنب السحب الجائر المخالف للمعدلات المطلوبة.

وأشار الدكتور عبدالعاطي، إلى أن الوزارة تبذل مجهودات حثيثة فى مجال دمج وتأصيل التكنولوجيا الحديثة ضمن منظومة العمل في أجهزة وقطاعات الوزارة المختلفة، بهدف ضمان سرعة جمع المعلومات والبيانات بأعلى دقة، وأقصى سرعة، وتوفيرها لمتخذ القرار بهدف الحفاظ على الموارد المائية وترشيد استخدامها، وضمان الاستغلال الأمثل للموارد المائية.

جدير بالذكر، أنه تم الانتهاء من تركيب أجهزة رصد وتحكم في أعمال المرحلة الأولى من البرتوكول لعدد 14 بئر تابعة لصندوق استصلاح الأراضي بمحافظة الوادي الجديد، ليصبح إجمالي الآبار التي يتم مراقبتها آلياً عدد 19 بئرا، كما تم تنفيذ منظومة للمراقبة، وأعمال تطوير البرمجيات بواسطة مهندسي الادارة المركزية لنظم الرصد والاتصالات بوزارة الموارد المائية والري، لما لها من خبرات في مجال نُظم الرصد والمراقبة والاتصالات وفى ظل امتلاك الوزارة للبنية التحتية لمنظومات المراقبة من أجهزة ومعدات وشبكات إتصالات ومراكز مراقبة، هذا بالإضافة للكوادر البشرية المدربة على أعمال إنشاء.