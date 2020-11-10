وزير الصحة الأسبق: توفير 7 لقاحات مضادة لـ كورونا قبل نهاية العام

قال الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة الأسبق وأستاذ أمراض الصدر، إن مصر حجزت 30 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، الذي سيتم إنتاجه في بريطانيا بعد أسبوعين، عن طريق جامعة أكسفورد وشركة استرا زينيكا، كما حجزت مصر 20% من اللقاح الذي ستنتجه شركة "فايزر" الأمريكية، بنهاية العام الحالي.

وأضاف "حاتم"، في مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أن مصر عضو فعال فيها وحصتها محجوزة في كل اللقاحات المنتجة مشيرا إلى أن بنهاية العام الحالي سيكون هناك 7 لقاحات أهمها للقاح البريطاني الذي سيتم توزيعه في البلد الأوروبي والقارة خلال الأسابيع المقبلة وستنتج مصر اللقاح الصيني بعد اعتماده من منظمة الصحة العالمية.

وأشار وزير الصحة الأسبق وأستاذ أمراض الصدر، إلى أن هناك 4 لقاحات صينية ولقاح روسي ولقاح بريطاني فرنسي، وسط منافسة سريعة للوصول إلى لقاح تضع البشرية فيه كل أملها للوقاية من كورونا.

وأوضح وزير الصحة الأسبق، أنه تم إضافة أدوية إلى البرتوكول الخاص بالتعامل مع كورونا، وحذف أدوية أخرى، لافتا إلى أن البرتوكول يتغير كل شهرين أو ثلاثة أشهر، حسب الاحتياج.