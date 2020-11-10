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محمود مسلم

 البرلمان العربي يشيد بكفاءة إدارة الانتخابات النيابية في الأردن

كتب:

الوطن
09:39 م | الثلاثاء 10 نوفمبر 2020
وفد البرلمان العربى

وفد البرلمان العربى

أشاد وفد البرلمان العربي برئاسة النائب أحمد عبد الواحد رسلان المشارك في مراقبة الانتخابات النيابية في المملكة الأردنية الهاشمية 2020، بكفاءة إدارة العملية الانتخابية، وبالأجواء التي أسهمت في إنجاح الانتخابات رغم الظروف الصعبة التي يعيشها الأردن والعالم بسبب جائحة كورونا.

وأشار رئيس الوفد إلى أن الوفد سيعرض كافة التفاصيل المتعلقة ضمن تقرير سيرفعه لـ عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي لتضمينه في التقرير النهائي عن مجمل العملية الانتخابية والذي سيرفعه رئيس البرلمان العربي للهيئة المستقلة للانتخاب مقدرا الجهود التي بذلتها الهيئة.

وأكد رئيس الوفد أن مشاركة البرلمان العربي في مراقبة الانتخابات النيابية في الأردن، تأتي حرصا على المشاركة في متابعة هذا الاستحقاق الانتخابي المهم، ودعما للمملكة ومسيرة التطور الديمقراطي التي تشهدها.

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