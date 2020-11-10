"التعليم الفني": طلاب مدرسة الضبعة مثل مهندسي السد العالي

قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إن مصر قررت تكوين كوادر وطنية، تتخرج في مدرسة الضبعة من أجل العمل في مفاعل الضبعة النووية، لذا أعلنت فتح قبول الطلاب للتقدم لدخول المدرسة بعد المرحلة الإعدادية، وتلقت 3700 طلبا، وتم قبول 60 طالبا فقط، ليكونوا قوام الدفعة الرابعة في المدرسة.

وأضاف "مجاهد" في مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "ten"، ويقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، أن مدة الدراسة في المدرسة 5 سنوات، وهي داخلية، ويتم انتقاء الطلاب بعناية، وتنفق شركة روسية شهيرة على إنشاء المفاعل النووي في مصر، وتكون الدراسة في أغلب الصفوف باللغة الإنجليزية، مع الاستعانة باللغات العربية والروسية، لكن الدراسة في الصف الثالث والرابع يكون أغلبهم بالعربي، على أيادي أستاذة متخصصين من هيئة الطاقة الذرية المصرية، والطلاب سيكون لهم شرف العمل في الملف النووي "زي المهندسين اللي اشتغلوا في السد العالي زمان".

وأشار نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إلى أن المدرسة اشترطت الحصول على 262 من 280 للطلاب في المرحلة الإعدادية، بحد أدنى للتقديم للقبول في المدرسة، ويتم إجراء اختبارات نفسية وصحية وطبية، وكشف هيئة شبيهة بالاختبارات التي يتعرض لها أي شخص يتقدم للالتحاق بالكليات العسكرية.