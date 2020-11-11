10 معلومات عن محمية الدبابية جنوب الأقصر.. تساعد في تحديد عمر الأرض

تعد محمية الدبابية الطبيعية جنوب مدينة الأقصر قبلة للعلماء والباحثين والسائحين من مختلف دول العالم لزيارة هذا المكان العلمي النادر، وهذه المحمية الجيولوجية والتمتع بالسياحة البيئية والعلمية.

المحمية التي يزيد عمرها عن 55 مليون سنة، تساعد العلماء في تحديد عمر كوكب الأرض بدقة كبيرة، حيث عثر داخلها على الكثير من الحفريات النادرة والتي حددت تطوير الكائنات الحية ومعرفة الكثير من أسرار الحياة.

"الوطن" رصدت خلال السطور التالية، أبرز 10 معلومات عن محمية الدبابية بمحافظة الأقصر، والتي تعد من أندر المحميات الطبيعية في العالم.

1- تعد محمية الدبابية من أهم المحميات الجيولوجية في العالم وأندرها، كما أنها تشكل تكامل طبقات الأرض بين عصري الباليوسين والإيوسين، وتمثل مرجعا كبيرا لكثير من الجولوجيين.

2- تم إعلانها محمية طبيعية بقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 109 لسنة 2007 وتخضع لقوانين البيئة والمحميات رقم 102 لسنة 1983.

3- عثر داخلها على الكثير من حفريات الأسماك التي يصل طولها إلى 7 سم.

4- بعد العثور على الحفريات تم معرفة السجل التاريخي لها وأهميتها، وتطور الكائنات الحية ومعرفة المزيد عن أسرار الحياة في تلك الفترة الزمنية وهي منذ 55 مليون سنة.

5- العلماء المتخصصون في دراسة طبقات الأرض وجدوا إجابة لأسئلة كثيرة، لما يكونوا يعرفون عنها شيء من قبل خاصة بارتفاع دراجات حرارة الأرض.

6- حدث تعدٍ على الكثير من الموارد الطبيعية داخلها أثناء فترة ثورة 25 يناير عام 2011، والذي تسبب في خسائر كثيرة للموارد داخلها.

7- قام الفريق العلمي التابع للاتحاد الدولي لعلوم الجيولوجيا بدراسة ظاهرة الاحتباس الحراري وبدايات الحياة الحديثة على سطح الأرض.

8- 150 فردًا من شركات البترول للجيولوجيا والاستكشافات زاروا المحمية خلال 2016 للتعرف على الوحدة الصخرية لطفلة إسنا داخل المحمية.

9- مجلس مدينة إسنا نفذ 14 قرار إزالة على مساحة 40 فدانا وأنشئ سور حول المحمية لحمايتها من التعديات مجددا.

10- تعد منطقة الدبابية قطاعًا جيولوجيًا نموذجيًا على المستوى الدولى، تغطي المحمية مساحة قدرها 1 كم2.