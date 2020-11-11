السودان يتوقع تدفق 200 ألف إثيوبي جراء الصراع في إقليم تيجراي

يتوقع السودان، تدفق 200 ألف إثيوبي جراء الصراع في إقليم تيجراي، وفقًا لما نقلته قناة "العربية".

وسيطر الجيش الإثيوبي، أمس، على مطار مدينة حميرا في إقليم تيجراي.

وقال زعماء الإقليم، أول أمس إن الحكومة الإثيوبية، بقيادة رئيس الوزراء آبي أحمد شنت أكثر من 10 ضربات جوية ضدهم في الأيام الأخيرة.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد أطلق عمليات عسكرية في إقليم تيجراي، ردا على ما قال إنَّه هجوم على قوات الحكومة الاتحادية.

وأعلنت السودان، أمس نزوح مئات الفارين من القتال في إثيوبيا إلى أراضيها.

فيما أكّدت بيلين سيوم المتحدثة باسم رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، أمس، أنَّ أحمد لا يرفض الدعوات الدولية للهدوء في إقليم تيجراي المضطرب، بعد تخوف الكثيرين من حرب أهلية في البلاد.وردت سيوم، على طلب تعليق حول رواية دبلوماسي أن أبي "لا يستمع لأي شخص"، بالقول: "رئيس الوزراء لا يرفض دعوات أحد، لقد أقر وعبر عن امتنانه للمخاوف التي بدت".

وتابعت: "مع ذلك، إثيوبيا دولة ذات سيادة، وستتخذ حكومتها في النهاية قرارات لصالح البلاد وشعبها، على المدى الطويل".

فيما أشارت مصادر إلى أنَّ مئات الأشخاص قُتلوا في الصراع الأخير بالإقليم. لكن أبي قال إنَّ "المخاوف من الفوضى لا أساس لها"، مضيفًا: "عمليتنا لسيادة القانون، تهدف إلى ضمان السلام والاستقرار".

وشن أبي حملة عسكرية الأسبوع الماضي في الإقليم، مشيرًا إلى أنَّ القوات الموالية للقادة هناك هاجمت قاعدة عسكرية وحاولت سرقة بعض المعدات، لافتًا إلى اتهامه القادة في تيجراي بـ"تقويض إصلاحاته الديمقراطية".

وأكّد رئيس إقليم تيجراي، دبرصيون جبراميكائيل، أول أمس، أنَّه "سيكون من الجيد محاولة وقف القتال مع القوات الاتحادية والتفاوض"، مشيرًا رغم ذلك إلى استمرار الدفاع عن إقليمه.

وتبادل الجانبان في الأيام القليلة الماضية الاتهامات بالتخطيط لإشعال صراع عسكري.