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أقل شراء في بنك الإسكندرية.. سعر اليورو اليوم الأربعاء 11-11-2020

كتب:

امنية سعيد
09:44 ص | الأربعاء 11 نوفمبر 2020
سعر اليورو اليوم في مصر

سعر اليورو اليوم في مصر

تقدم "الوطن" في إطار الخدمات اليومية والمتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، وفقًا لبداية التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 11 نوفمبر الحالي، في بعض البنوك، والذي سجل أقل سعر للشراء في بنك الإسكندرية بـ18.40 جنيه.

سعر اليورو في المصرف المتحد

سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 18.43 جنيه للشراء، و18.58 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 18.43 جنيه للشراء، و18.58 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB نحو 18.42 جنيه للشراء، و18.57 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 18.43 جنيه للشراء، و18.59 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية نحو 18.40 جنيه للشراء، و18.57 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 18.43 جنيه للشراء، و18.58 جنيه للبيع.

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