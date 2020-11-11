الآلاف يشيعيون شاباً لقي مصرعه صعقاً على عمود كهرباء بالدقهلية

شيع أهالي قرية "كفر الجنينة"، التابعة لمركز نبروه بمحافظة الدقهلية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، جنازة الشاب "يسري محمد عبد الفتاح"، الطالب بكلية التجارة جامعة المنصورة، والذي لقي مصرعه صعقاً بالكهرباء، أثناء عمله في تغيير الكابلات الكهربائية علي أحد أعمدة الإنارة للضغط العالي بقرية "المنيل"، بدائرة مركز طلخا.

عاشت قرية "كفر الجنينة" ليلة حزينة، بسبب بشاعة الحادث، الذي أسفر عن وفاة الشاب، نتيجة توصيل التيار الكهربائي بشكل مفاجئ في الكابلات التي كان يقوم المجني عليه باستبدالها، حيث ظل معلقاً أعلى العمود جثة هامدة لما يقرب من 4 ساعات، حتى تم فصل التيار مرة أخرى لإنزال جثته.

وتجمع عدد كبير من أهالي القرية أمام مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، في انتظار التصريح بالدفن من النيابة العامة، وبعد انتهاء التشريح، قاموا بتغسيل الجثمان داخل المشرحة، قبل أن يتوجهوا به إلى القرية، والتي احتشد الأهالي في مدخلها، بانتظار وصول الجثمان، وأدى الآلاف صلاة الجنازة على الشاب، قبل تشييعه إلى مثواه الأخير، وسط حالة من الحزن الشديد خيمت على معظم أهالي القرية.

وواصلت نيابة طلخا تحقيقاتها في الحادث، حيث أمرت باستدعاء المسئولين بشركة الكهرباء وشهود العيان، لسؤالهم عن تفاصيل الحادث، والوقوف عن سبب فتح التيار الكهربائي أثناء العمل في استبدال الكابلات، مما تسبب في وفاة المجني عليه، وإصابة زميله "مصطفي أحمد السيد الفار"، الذي يتلقى العلاج حالياً في مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة.

وكان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ إلى إدارة شرطة النجدة، بمصرع شاب صعقاً بالكهرباء أعلى أحد الأعمدة جهد متوسط، بقرية "المنيل" بدائرة مركز شرطة طلخا، أثناء قيامه بأعمال الصيانة والتصاق جثمانه بالأسلاك والعمود.

انتقل ضباط المباحث وسيارة إسعاف ومسئولي طوارئ الكهرباء إلى مكان البلاغ، وجرى فصل التيار عن العمود وإنزال الجثة، وبالفحص المبدئي تبين أن الجثة لشاب يدعى "يسري عبد اللطيف عبد الفتاح"، من قرية "كفر الجنينة"، مركز نبروه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.