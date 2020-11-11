السيسي يقدم واجب العزاء في وفاة رئيس الوزراء البحريني

قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، واجب العزاء في وفاة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء البحريني، الذي انتقل إلى رحمة الله، صباح اليوم، وذلك وفقًا لما ذكرته قناة "إكسترا نيوز" على لسان السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

وتوفي رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وفقًا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل.

وأعلن ملك البحرين الحداد الرسمي أسبوعاً وتعطيل الدوائر الحكومية لمدة 3 أيام بعد وفاة رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان.