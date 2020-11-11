بمقر إقامته في أريحا.. استعدادات لجنازة عريقات وسط مراسم عسكرية

تجرى الاستعدادات، اليوم الأربعاء، لجنازة كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات الذي توفى، أمس، بعد إصابته بفيروس كورونا، بالتزامن مع ذكرى مرور 16 عاما على وفاة الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات.

وشغل عريقات، 65 عاما، منصب كبير المفاوضين في عهد عرفات ثم الرئيس محمود عباس وفقا لقناة "العربية".

وبصفته أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، كان من أشد المدافعين عن سعي الفلسطينيين لإقامة دولة على مدى عقود من الصراع مع إسرائيل.

وسيضع عباس، اليوم الأربعاء، إكليلاً من الزهور في مراسم تأبين بمدينة رام الله بالضفة الغربية، مقر الحكومة الفلسطينية. وأعلن عباس الحداد الوطني ثلاثة أيام على روح المفاوض المخضرم الذي وصفه بأنه "الأخ" و"الصديق".

وتوفى عريقات، الذي كان يقيم منذ فترة طويلة في أريحا، أكبر مدينة فلسطينية في غور الأردن، أمس الثلاثاء، بعد أن أعلن في الثامن من أكتوبر أنه مصاب بفيروس كورونا، وتم نقله لمستشفى إسرائيلي.

وفي أعقاب مراسم التأبين، من المقرر أن يتوجه موكب الجنازة من رام الله إلى أريحا حيث سينقل جثمان عريقات إلى مسجد المدينة للصلاة.

ومن المتوقع بعد ذلك أن ينتقل الموكب إلى مقبرة قريبة وسط مراسم عسكرية.